Toyota plánuje rozsáhlé investice do automobilů s plně elektrickým pohonem

Prezident Toyoty Akio Tojoda představuje plán investic do elektromobilů. ČTK/AP/Eugene Hoshiko

Tokio - Největší japonská automobilka Toyota Motor plánuje do roku 2030 investovat čtyři biliony jenů (téměř 800 miliard Kč) do rozšíření nabídky automobilů s čistě elektrickým pohonem. Svůj roční prodej elektromobilů hodlá v tomto období zvýšit na 3,5 milionu. Oznámil to dnes podle agentury Reuters šéf podniku Akio Tojoda.

Toyota předpokládá, že do roku 2030 uvede na trh 30 modelů s čistě elektrickým pohonem. Rozšířila tak svůj dřívější plán počítající s 15 modely s čistě elektrickým pohonem do roku 2025. Automobilka dnes rovněž oznámila, že hodlá do roku 2030 investovat do výroby baterií dva biliony jenů, zatímco dříve počítala s investicemi ve výši 1,5 bilionu jenů.

Prvním modelem nové elektrické řady pojmenované bZ (beyond zero) je podle tiskové zprávy Toyoty kompaktní vůz SUV pod označením bZ4X vyvinutý ve spolupráci se Subaru. Jeho výroba začne příští rok v závodě Motomachi v Japonsku a v nabídce pro zákazníky se objeví v brzké době. Řadu bZ brzy rozšíří malý crossover navržený pro japonský a evropský trh, do kterého půjde variabilně přidávat baterie pro prodloužení dojezdu. Dalším vozem bude elektrický sedan střední třídy a velké rodinné SUV se třetí řadou sedadel. Značka Lexus zanedlouho uvede plně elektrický sportovně laděný model RZ.

Tojoda rovněž prohlásil, že luxusní divize Lexus do roku 2035 přejde na celém světě výhradně na modely s elektrickým pohonem. Ve Spojených státech, Evropě a Číně by měl být tento přechod hotov již do roku 2030.

Vedle uvedení nových elektrických modelů Toyota plánuje dosažení uhlíkové neutrality ve všech výrobních závodech do roku 2035 kombinací snižování spotřeby energie a rozšiřováním používání inovativních výrobních technologií.

Toyota v současnosti vyrábí více než 100 modelů s benzinovým, hybridním a plug-in hybridním pohonem nebo s palivovými vodíkovými články, které dodává do 170 zemí světa.

Elektromobily stále tvoří pouze malou část světového trhu s automobily, jejich prodej však rychle roste. Plány rozsáhlých investic do elektromobility nedávno představil například německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné česká automobilka Škoda Auto.

Volkswagen ve své transformační strategii nazvané New Auto plánuje, že se díky investicím a rozvoji stane do roku 2025 lídrem trhu s elektromobily. Koncern hodlá v příštích pěti letech do elektromobility a digitalizace vložit 89 miliard eur (2,3 bilionu Kč), což představuje více než polovinu z celkových investic plánovaných pro toto období.