Toyota mění přístup k elektrifikaci, představí deset nových modelů

Zatímco minulé vedení největšího světového automobilového koncernu Toyota nebylo plně elektrickým osobním vozům příliš nakloněno, to nové má zcela jiný přístup. Vyplývá to z prezentace plánů na tiskové konferenci nových čelních představitelů společnosti.

Výkonný prezident Hiroki Nakajima konkrétně sdělil, že do roku 2026 má veřejnost očekávat představení deseti nových elektromobilů. Díky tomu stoupne objem prodeje „čistých“ elektromobilů značek začleněných do koncernu Toyota během tří let na půldruhého milionu kusů.

Tím má ovšem nová elektrická éra japonské automobilky teprve začít. Právě ve zmiňovaném roce 2026 bude totiž dokončen vývoj vozidel takzvané nové generace. Ty mají mít, podle slibů nového vedení, dvakrát větší dojezd než současné typy. Především díky použití baterií s mnohem vyšší účinností.

Současně mají být pro zákazníky přitažlivé díky novému designovému stylu a „působivým jízdním výkonům“.

Aby byla tato nová rodina elektromobilů úspěšná, vytvoří automobilka novou strukturu. V týmu, který se těmto vozům věnuje, budou působit specialisté na nejrůznější oblasti. Od vývoje, přes výrobu až po obchod.

Do doby, než budou modely nové generace definitivně hotovy, bude automobilka pokračovat ve zvětšování současné kolekce vozů bZ.

Autonaelektřinu.cz