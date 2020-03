Toyota kvůli pandemii zastaví výrobu ve všech evropských závodech

Tokio - Japonská automobilka Toyota dočasně zastaví kvůli pandemii nemoci COVID-19 všechny závody v Evropě. V ruském závodě bude stát výroba do pátku, ve zbylých závodech v šesti evropských zemích, včetně České republiky, nejméně do 19. dubna. Oznámila to dnes agentura Kjódó.

Z deseti vozů značky Toyota prodaných v Evropě se jich osm vyrobí v evropských závodech, uvádí japonská automobilka na svém webu. V Evropě má po jednom závodě ve Francii, Portugalsku, Turecku a Polsku. Dva jsou v Británii. V Rusku Toyota vyrábí v závodech v Petrohradě, zatímco v České republice má společný podnik se skupinou PSA v Kolíně.

Do 17. dubna už Toyota zastavila provoz ve Spojených státech, Mexiku a v Kanadě; od pátku kvůli poklesu poptávky omezí i výrobu v Japonsku. Ve čtyřech čínských závodech Toyoty se mezitím provoz vrátil k normálu.

Toyota je po německém koncernu Volkswagen druhým největším výrobcem aut na světě z hlediska odbytu.