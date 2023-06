Toyota chce na Safari rallye zopakovat loňskou dominanci, Prokop dojet do cíle

Nairobi - Tovární tým Toyota Gazoo Racing se na nadcházející Safari rallye v Keni pokusí zopakovat dominanci z loňska. Na populární a atypické africké soutěži obsadili jeho jezdci první čtyři místa, z vítězství se radoval pozdější mistr světa Kalle Rovanperä. Dvaadvacetiletý Fin je nyní lídrem průběžného pořadí šampionátu a do jubilejního 70. ročníku rallye tak odstartuje z nevýhodné první pozice.

"Do Keni jsem se těšil. Loni jsme si rallye opravdu užili. Už v roce 2021 jsme jeli docela dobře, dokud jsme nezapadli v písku. Loni to bylo samozřejmě hodně mimořádné vítězství vzhledem k výsledku celého týmu," uvedl Rovanperä, kterého před rokem doprovodili na stupně vítězů Velšan Elfyn Evans a Takamoto Kacuta z Japonska. Čtvrtý byl Francouz Sébastien Ogier, jenž vyhrál o rok dříve při návratu Safari rallye do MS.

Rovanperä aktuálně vede seriál s náskokem 25 bodů na Thierryho Neuvilla z Belgie. "Safari rallye může hodně poznamenat počasí. Podmínky se mohou rok od roku úplně změnit. Je to opravdu velká výzva, ale myslím, že nám to docela vyhovuje. Uvidíme, jaké budou podmínky letos. Snad zažijeme další povedený víkend a získáme hodně bodů do šampionátu," přál si nejmladší mistr světa v rallye.

Do Keni se těšil i Ogier, který startuje v MS jen ve vybraných soutěžích. "V minulých dvou letech jsem si cestu do Keni užil a to je hlavní důvod, proč jsem chtěl jet i letos. Hodně se to liší od toho, na co jsme zvyklí. Země a její lidé jsou úžasní," řekl devětatřicetiletý Francouz.

Podle osminásobného světového šampiona hraje na Safari rallye velkou roli štěstí. "V roce 2021 jsme dokázali uspět i přesto, že jsem ztratil přes dvě minuty. Téměř každý měl totiž někde problém," poukázal Ogier na nepříjemnou ztrátu kvůli defektu. "Pokaždé, když startuji, tak chci vyhrát. Jako vždy do toho dáme vše. Doufám, že všechnu smůlu jsme si vybrali na Sardinii a tentokrát budeme mít štěstí," uvedl Ogier, který je v průběžném pořadí MS pátý.

Třetí start v letošním MS si připíše Martin Prokop, který se opět vrací za volant vozu Ford Fiesta Mk II. Na začátku června v Itálii jel se škodou a obsadil 13. místo v absolutním pořadí. V kategorii WRC2 byl devátý. Při své třetí účasti v Keni se bude snažit poprvé dojet do cíle. V roce 2021 jej zastavila vážná nehoda, loni technické problémy.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 13 závodů): 1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 118, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 93, 3. Tänak (Est./Ford Puma) 85, 4. Evans (Brit./Toyota Yaris) 83, 5. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 70, 6. Lappi (Fin./Hyundai i20) 67, ...21. Cais (ČR/Škoda Fabia RS) 1.

Pořadí týmů: 1. Toyota 235, 2. Hyundai 212, 3. M-Sport/Ford 148.