Tour vyhraje podle bookmakerů Pinot, sázkaři věří Alaphilippovi

Praha - Cyklistickou Tour de France vyhraje podle bookmakerů domácí závodník Thibaut Pinot (2,1:1 - 2,25:1), který je aktuálně na čtvrtém místě. Téměř polovina sázkařů ovšem věří Francouzi Julianu Alaphilippovi (5:1 - 5,5:1), který je zatím ve žlutém trikotu vedoucího jezdce. Objem sázek dosáhl více než 30 milionů korun, loni za celou Tour byl asi 25 milionů. Vyplývá to z odpovědí sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila.

Po dnešním volném dni přijdou na řadu dvě rovinatější etapy, poté následují tři alpské, v nichž se pravděpodobně rozhodne. Závod skončí v neděli tradičním dojezdem na pařížskou Champs-Élysées.

"Letošní Tour je proti předešlým ročníkům mimořádně atraktivní. I po druhém týdnu je celkové pořadí naprosto vyrovnané, což se pozitivně projevuje i na zájmu sázkařů. Tradičně nejsilnější stáj Ineos (bývalá Sky) letos ukazuje nevídané rezervy, obhájce Thomas i talentovaný Bernal ukázali dílčí slabiny," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Aktuálně největší favorit Pinot měl podle něj před startem kurz 18:1.

Před posledními šesti etapami dělí prvního Alaphilippa od šestého Němce Buchmanna jen 134 vteřin. Mezi druhým a šestým místem je rozdíl dokonce pouze 39 sekund.

"Bude hodně zajímavé sledovat aktuálně žlutého Alaphilippa, který navzdory předpokladům, coby původním povoláním klasikář, vyhrál časovku a vydržel s nejlepšími i v horách. Původní kurz přitom začínal na 150:1. Na francouzského mušketýra směřuje zhruba polovina vkladů. Pětina jde na Thomase a desetina na Bernala," doplnil Šrain.

Zatímco v sobotní etapě na Tourmalet ztratil Alaphilippe na Pinota jen šest vteřin, v neděli na Prat d'Albis zaostal zhruba o minutu a čtvrt. Jeden ze sázkařů ve Fortuně vsadil na Alaphilippovo celkové vítězství 2000 korun ještě v kurzu 75:1.

V Tipsportu podle mluvčího Jiřího Hadravy padlo několik zajímavých sázek na Slováka Petera Sagana. "Často jsou celkem nereálné, ale show patří jak k Saganovi, tak i k sázení na něj. Trefit Sagana, že skončí do 10. místa v kurzu 101:1 za vsazených 10.000 korun, to je sázka, která by obletěla svět," sdělil Hadrava.

Sagan je zatím celkově na 73. místě a na desátou pozici ztrácí hodinu a půl. Zato o zelený trikot nejlepšího sprintera, celkově rekordní sedmý, by ho mohla připravit jen nehorázná smůla.

V Chanci sázkaři favorizují Alaphilippa, podle mluvčí Markéty Světlíkové celkem 200.000 korun přijala společnost na umístění Richieho Porta do 3. místa. Australan na něj z 11. pozice ztrácí zhruba pět minut. "Sázející u Sazkabetu stále výrazně věří v triumf Gerainta Thomase, nicméně pochopitelně se razantně zvyšují sázky na aktuálního lídra Alaphilippa," dodal mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Objem sázek zatím dosáhl 32 milionů korun, o sedm milionů více než loni za celý závod. Z individuálních sportů je pro sázkaře stále populárnější biatlon, na letošní mistrovství světa v Östersundu dosáhly sázky asi 100 milionů korun. Na letošní hokejový šampionát se v Česku prosázelo 1,8 miliardy korun. Rekord drží loňské fotbalové mistrovství světa v Rusku s objemem 2,5 miliardy korun.

V Alpách peloton čeká 14 vrchařských prémií, z toho čtyři mimořádné kategorie. Jsou to legendární průsmyky Izoard (2360 metrů), Galibier (2642 metrů), Iseran (2770 metrů) a horské středisko Val Thorens (2365 metrů).

Kurzy na celkové vítězství:

Jméno Země Tým Kurzy Pinot Francie Groupama-FDJ 2,1:1 - 2,25:1 Thomas Británie Ineos 4:1 - 4,7:1 Alaphilippe Francie Deceunick-Quick Step 5:1 - 5,5:1 Bernal Kolumbie Ineos 5,3:1 - 7:1 Kruijswijk Nizozemsko Jumbo-Visma 7:1 - 9:1 Buchmann Německo Bora-hansgrohe 15:1 - 17:1 Landa Španělsko Movistar 33:1 - 51:1 Fuglsang Dánsko Astana 125:1 - 151:1 Valverde Španělsko Movistar 126:1 - 151:1 Porte Austrálie Trek-Segafredo 126:1 - 225:1