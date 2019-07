Tour nabídne po dni volna šanci sprinterům, než zamíří do hor

Albi (Francie) - Poslední šanci zazářit před vjezdem do Pyrenejí dnes budou mít na Tour de France sprinteři. Po úterním dni volna peloton čeká 167 kilometrů dlouhá 11. etapa z Albi do Toulouse, která pro cyklisty chystá jen jeden vrchol třetí a jeden čtvrté kategorie. Žlutý dres lídra, v němž jede Francouz Julian Alaphilippe, by tak neměl být v ohrožení, vidět naopak budou zřejmě především jezdci bojující o zelený dres, který momentálně drží Peter Sagan.

Vedle trojnásobného slovenského mistra světa, který už si na 106. ročníku Tour etapový vavřín připsal, by mohli v očekávaném hromadném spurtu uspět i další elitní sprinteři jako Ital Elia Viviani či Dylan Groenewegen z Nizozemska. I ti už letos etapu vyhráli. Australan Caleb Ewan byl sice čtyřikrát na pódiu, na nejvyšší stupeň ale zatím nevystoupil.

Roman Kreuziger si před volným dnem polepšil v celkovém pořadí o sedm příček a do další fáze Tour vstoupí z 18. místa. Na vedoucího Alaphilippea ztrácí necelé tři a půl minuty. Francouz má na prvním místě náskok 1:12 před britským obhájcem celkového triumfu Geraintem Thomasem.