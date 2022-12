Tour de Ski startuje s hlavní českou nadějí Novákem i vracející se Razýmovou

Val Müstair (Švýcarsko) - S pěti českými reprezentanty odstartuje v sobotu ve švýcarském Val Müstair 17. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích. Hlavní nadějí bude desátý muž průběžného pořadí Světového poháru Michal Novák, po mateřské pauze se k elitním závodům vrací Kateřina Razýmová. Dalšími zástupci budou Adam Fellner, Tereza Beranová a Kateřina Janatová. Prestižní seriál začne v sobotu sprinty a bude finišovat 8. ledna v italském Val di Fiemme.

Mezi muži obhajuje titul Nor Johannes Hösflot Klaebo. Loňská vítězka Natalja Něprjajevová z Ruska do závodů nezasáhne, neboť kvůli válce na Ukrajině Mezinárodní lyžařská unie (FIS) ruské a běloruské závodníky vyloučila. Favority jsou vedoucí muž SP Paal Golberg z Norska, mezi ženami je aktuální jedničkou jeho krajanka Tiril Udnes Wengová, jež vede před Američankou Jessie Digginsovou.

Šestadvacetiletý Novák chce potvrdit vzestupnou tendenci. Rodák z Karlových Varů skončil v minulém ročníku osmadvacátý a nyní chce útočit na první desítku. Jediným českým vítězem Tour je Lukáš Bauer z let 2008 a 2010.

"Pokud Michal bude pokračovat ve skvělých výkonech, které předváděl už od začátku sezony, věřím, že by boj o elitní desítku byl reálný. To by podle mě byl fantastický úspěch," řekl na svazovém webu trenér Jan Franc.

Mezi elitu se vrací Razýmová. Jednatřicetiletá závodnice, která se před těhotenstvím prosazovala ve Světovém poháru do nejlepší desítky, odjela před Vánoci podniky Alpen Cupu v rakouském středisku St. Ullrich am Pillersee, kde skončila druhá. "Je to stále jen evropský pohár. Ta konkurence je tam pokaždé jiná a je těžké z toho něco usuzovat. Světový pohár je něco úplně jiného. Já žádná konkrétní očekávání nemám. Uvidíme až nyní na Tour, v jaké Kačka bude formě a pohodě," doplnil Franc.

Češi vynechali poslední díl SP před Tour de Ski v Davosu a absolvovali soustředění. "Novák, Janatová a Beranová závodili z celého týmu nejvíc, takže jsme upřednostnili přípravu. U zbytku nasazení v Alpen Cupu hodnotím dost pozitivně. Sprinteři si zajeli i finále, což se jim v SP dosud nepovedlo. Celkově to byl podle mě dobrý krok," uvedl Franc.

Čtyřiadvacetiletá Beranová si nominaci vysloužila díky povedeným výsledkům ve sprintech. Ve finské Ruce byla sedmá, v norském Beitestölenu dokonce ještě o příčku výš. "Jejím cílem bude, aby dojela na sprint do Val di Fiemme, a do dalších závodů už nenastoupí. Po ostatních chceme, aby odjeli všechno," podotkl Franc.

Po sobotním sprintu se pojede ve Švýcarsku o den později desetikilometrový závod s hromadným startem klasickou technikou. Poté se seriál přesune do německého Obertsdorfu, kde se uskuteční nejprve závod na 10 kilometrů klasicky s intervalovým startem (3. 1.) a poté dvacetikilometrová stíhačka volným způsobem (4. 1.). Finišovat se bude Val de Fiemme, kde se pojede sprint (6. 1.), hromadný závod na 15 kilometrů klasicky (7. 1.) a desetikilometrový závod volnou technikou se závěrečným výstupem na horu Alpe Cermis (8. 1.).