Tour de France pojedou tři Češi, v nominaci je i Štybar

Brusel - Cyklista Zdeněk Štybar se potřetí představí na Tour de France. Den po mistrovství republiky v Mladé Boleslavi, na kterém obsadil druhé místo, ho na slavný závod nominoval belgický tým Deceuninck-Quick-Step. Tour pojedou i další čeští profesionálové Roman Kreuziger a Jan Hirt. Odložený 107. ročník odstartuje v sobotu v Nice.

Štybar naváže na účasti v letech 2015, kdy dokázal vyhrát jednu etapu, a 2017. Lídrem jeho týmu bude Francouz Julian Alaphilippe, který jel loni dlouho ve žlutém trikotu vedoucího závodníka a nakonec byl celkově pátý. V hromadných spurtech bude útočit na úspěchy v etapách Ir Sam Bennett.

Štybar původně se startem na Tour nepočítal, ale belgické stáji se v poslední době zranili při pádech Fabio Jakobsen a Remco Evenepoel.

"Když budu v nominaci, budu pomáhat Samovi Bennettovi v hromadných dojezdech. Také se budu snažit pomoci Julianovi Alaphilippeovi, aby vyhrál zase nějaké další etapy. A mé osobní ambice? Pokud jedete na kterýkoliv etapák, šance je vždy. Určitě se budu chtít pokusit vyhrát některou z etap," řekl Štybar novinářům před víkendovým domácím šampionátem, na kterém nestačil jen na Adama Ťoupalíka.

Podle sportovního ředitele Deceuninck-Quick-Stepu Toma Steelse bude pro Alaphilippea obtížné zopakovat loňské vystoupení na Tour. "Ale není to povinnost. Budeme to brát den po dni a uvidíme, co se bude dít. Jsou tam pro něj zajímavé příležitosti, ale nemyslíme na to, že bychom zopakovali loňský scénář," řekl Steels.