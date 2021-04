Toulavá turecká kočka vzala koťata k veterináři

Istanbul - Mateřský instinkt patří mezi nejúžasnější věci na světě - a není omezený jen na lidi. Před několika dny to dokázala toulavá kočka v Turecku, která zřejmě usoudila, že její koťata nejsou v pořádku, a tak je přinesla do veterinární ordinace. Informoval o tom turecký tisk a video z kočičí prohlídky nyní sklízí úspěch na sociálních sítích.

Podle informací tisku veterináři v západoturecké provincii Izmir nejprve nechápali, o co kočce jde, když k nim svá koťata jedno po druhém přinesla. Došlo jim to, až když se posadila na podlahu a začala dlouze mňoukat.

Veterináři poté koťata prohlédli a zjistili, že mají nateklé oči a těžko se jim otevírají. Příčinou byla oční infekce, na kterou jim veterináři dali léky. Jak napsal list Daily Sabah, po ošetření kočka a koťata skončily na veterinárním oddělení místního útulku a později budou nabídnuty k adopci.

"Tu kočku jsme znali. Toulala se po ulici kolem kliniky a my si zvykli jí dávat vodu a jídlo. Netušili jsme ale, že se jí narodila koťata," řekl zástupce veterinární kliniky. "To je poprvé, co se nám něco podobného stalo. Dojalo nás to a jsme šťastní, že se koťata zotavila."