Londýn - Fotbalisté Tottenhamu v úterý na novém stadionu rozehrají anglické čtvrtfinále Ligy mistrů s Manchesterem City. Další zástupce Premier League a loňský finalista Liverpool přivítá Porto, které minulý rok vyřadil v osmifinále. Oba zápasy se hrají od 21:00.

Tottenham i Manchester City v osmifinále jednoznačně vyřadily německé soupeře. "Spurs" porazili Dortmund 3:0 doma a 1:0 venku. Svěřenci Pepa Guardioly nejprve Schalke zdolali v Gelsenkirchenu 3:2 a poté ho doma rozdrtili 7:0.

Londýnský tým si odbude pohárovou premiéru v nové moderní aréně Tottenham Hotspur Stadium, kde už v lize zdolal Crystal Palace 2:0. "Víme, jak jsou City dobří a bude to těžké, ale musíme si věřit a hrát svou hru. Fanoušci budou stát při nás, jsou naším dvanáctým hráčem. Na novém stadionu už se cítíme jako doma, takže nám to může jenom pomoci," řekl záložník Tottenhamu Dele Alli.

"Citizens" s anglickými celky prohráli dosavadní čtyři zápasy v evropských pohárech a v loňském čtvrtfinále Ligy mistrů vypadli s Liverpoolem. Manchesterský tým má však výtečnou formu a vyhrál 22 z posledních 23 soutěžních duelů. City jsou navíc stále ve hře o čtyři trofeje - už v únoru vyhráli Ligový pohár, v sobotu postoupili do finále Anglického poháru a s Liverpoolem bojují o mistrovský titul.

"Na tiskových konferencích stále opakuji, že je téměř nemožné vyhrát quadruple. Stále máme naději, tak uvidíme. Ale věřte mi, že se k tomu nijak neupínám. Teď myslím jen na úterní zápas na úžasném novém stadionu," uvedl trenér Guardiola.

"Bude to těžký dvojzápas, ale jsme připraveni. Už jsme Tottenhamu čelili mnohokrát a v této sezoně jsme je dokázali porazili. Ale možná to, že se vzájemně tak dobře známe, může být i nevýhoda," doplnil záložník City Rijád Mahriz.

Liverpool před rokem souboj s Portem rozhodl už v prvním utkání, které venku vyhrál 5:0 i díky hattricku Sadia Maného. V domácí odvetě pak "Reds" remizovali bez branek a s portugalským soupeřem neprohráli ani v šestém vzájemném pohárovém souboji.

"Máme na Porto dobré vzpomínky. Ale jednou z největších chyb by bylo spoléhat na to, co bylo loni. Je to minulost a musíme se pokusit na to zapomenout. Porto má velkou motivaci a bude chtít vyhrát. Mají stejný cíl jako my," konstatoval útočník Mané.

V osmifinále aktuálního ročníku Liverpool vyřadil Bayern, když po domácí remíze 0:0 zvítězil v Mnichově 3:1. Porto sice nejprve prohrálo v Římě 1:2, ale doma AS zdolalo 3:1 po prodloužení. Portugalský mistr ještě v Anglii v pohárech nezvítězil a do semifinále Ligy mistrů postoupil naposled v roce 2004, kdy celou soutěž ovládl.

"Musíme hrát stejně jako v celém ročníku Ligy mistrů, táhnout za jeden provaz a bojovat o všechno. Respektujeme Liverpool, který má skvělý tým, ale my se chystáme odvést svou práci," prohlásil zkušený obránce Porta Pepe.

Zajímavosti před úterními zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů: -------- Liverpool FC - FC Porto Výkop: úterý 9. dubna, 21:00. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Gil Manzano (video, všichni Šp.). Bilance: 6 3-3-0 12:2. Zajímavosti: - Liverpool vyřadil Porto v loňském osmifinále LM, v Portugalsku zvítězil 5:0 a v domácí odvetě remizoval 0:0 - loňský finalista LM Liverpool ještě v pohárech s Portem neprohrál (3 výhry a 3 remízy) - Liverpool v osmifinále vyřadil Bayern Mnichov po domácí remíze 0:0 a venkovní výhře 3:1, Porto přešlo přes AS Řím, s nímž venku prohrálo 1:2 a doma zvítězilo 3:1 po prodloužení - vítěz v semifinále narazí na lepšího z dvojice Manchester United/Barcelona - Porto může postoupit do semifinále poprvé od roku 2004, kdy celou soutěž vyhrálo - Liverpool ovládl 10 z předchozích 14 pohárových čtvrtfinále - Liverpool doma v pohárech neprohrál 20x za sebou (14 výher, 6 remíz) od porážky 0:3 s Realem Madrid z října 2014 - Porto ještě nikdy v pohárech nezvítězilo v Anglii (3 remízy, 15 porážek) - Porto venku vyhrálo jen 3 z posledních 10 zápasů LM - Liverpool ve všech soutěžích neprohrál 14x za sebou, posledních 5 utkání vyhrál - hráči Porta Danilo, Militao a Otávio jsou v karetním ohrožení - Mané (Liverpool) dal v posledních 7 soutěžních zápasech 7 gólů - Marega (Porto) skóroval v posledních 6 utkáních LM Tottenham - Manchester City Výkop: úterý 9. dubna, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Makkelie (video, všichni Niz.). Bilance: soupeři se ještě v evropských pohárech neutkali. Zajímavosti: - Manchester City vyhrál poslední 3 vzájemné zápasy v anglické lize - Tottenham v osmifinále vyřadil Dortmund po výhrách 3:0 a 1:0, Manchester City přešel přes jiný německý tým Schalke, který porazil venku 3:2 a doma 7:0 - vítěz v semifinále narazí na lepšího z dvojice Ajax Amsterodam/Juventus - Tottenham, který je ve čtvrtfinále LM podruhé v historii a po 8 letech, čeká pohárová premiéra na novém stadionu, v ligové premiéře tam porazil Crystal Palace 2:0 - Manchester City ve čtvrtfinále minulého ročníku LM vypadl s jiným anglickým celkem Liverpoolem - Manchester City v evropských pohárech prohrál všechny 4 zápasy proti anglickým soupeřům a dal v nich jediný gól - Tottenham v LM neprohrál 6x za sebou, Manchester City v posledních 7 utkáních (z toho 6 výher) - Manchester City je s 26 vstřelenými góly nejproduktivnějším týmem aktuálního ročníku LM - Tottenham vyhrál jen 2 z posledních 7 soutěžních duelů - Manchester City vyhrál 22 z posledních 23 soutěžních zápasů - Manchester v posledních 9 soutěžních utkáních udržel 7x čisté konto - Manchester City v sobotu porazil Brighton 1:0 a postoupil do finále Anglického poháru, v této sezoně má šanci vyhrát všechny 4 soutěže (tzv. quadruple), v únoru už získal Ligový pohár - v karetním ohrožení jsou hráči Tottenhamu Alderweireld, Lamela a Son Hung-min a hostující Agüero s Otamendim - Walker (Manchester City) hrával za Tottenham