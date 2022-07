TotalEnergies zvažuje, že Německu pomůže s dovozem zkapalněného plynu

Paříž - Francouzská energetická skupina TotalEnergies zvažuje, že německé firmě Deutsche ReGas poskytne jednu ze svých dvou plovoucích skladovacích jednotek zpětného zplynování (FSRU), které mohou fungovat i jako terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Tím by se pokrylo až pět procent roční spotřeby Německa. S odvoláním na prohlášení TotalEnergies o tom dnes informovala agentura Bloomberg.

Společnost Deutsche ReGas buduje dovozní terminál v přístavu Lubmin na severovýchodě Německa. V Lubminu ústí také plynovody Nord Stream z Ruska, jejichž infrastruktura by mohla být využita k přepravě dodávek z nové jednotky LNG do německé pozemní sítě.

Německo je klíčovým odběratelem ruského plynu a podniká rázné kroky ke snížení své energetické závislosti na Moskvě. Německá vláda urychleně schvaluje projekty terminálů LNG a zavázala se uvést do provozu čtyři jednotky FSRU.

Maximální kapacita jednotky FSRU, kterou zvažuje poskytnout TotalEnergies, je pět miliard metrů krychlových ročně. To představuje více než pět procent roční spotřeby Německa. Plavidlo má být instalováno v terminálu nazvaném German Baltic Sea, který začne od 1. prosince přepravovat 4,5 miliardy metrů krychlových ročně, uvedla společnost Deutsche ReGas.

Německo díky snaze o diverzifikaci dodavatelů letos snížilo závislost na ruském plynu na 25 procent ze 45 procent v polovině května, uvedli analytici finančního ústavu Deutsche Bank. Vedle terminálu v Lubminu Německo plánuje další obdobné projekty ve městech Brunsbüttel a Stade v ústí Labe a v přístavu Wilhelmshaven u Severního moře.

TotalEnergies už spolupracuje s francouzskou vládou na instalaci svého dalšího plovoucího terminálu na LNG ve francouzském přístavu Le Havre. Po schválení regulačními úřady by mělo být zařízení připojeno k francouzské plynárenské síti v září 2023.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes varovala, že nemůže zaručit bezproblémový provoz plynovodu Nord Stream 1. Není podle ní jasné, zda dostane opravenou turbínu, jejíž servis v Kanadě zajistila německá společnost Siemens Energy. Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU.

Nord Stream 1 teď prochází pravidelnou údržbou, která by měla trvat do 21. července. Německo se však obává, že kvůli sporu mezi Ruskem a Západem by se mohlo stát, že plyn přes Nord Stream 1 už po údržbě do EU nepoteče.