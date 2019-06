Toronto vyhrálo i druhý zápas v Oaklandu a je výhru od triumfu

Oakland (USA) - Basketbalisté Toronta mají na dosah svůj premiérový triumf v NBA. Ovládli i druhé utkání na palubovce obhájce titulu Golden State Warriors a po výhře v Oaklandu 105:92 vedou už 3:1 na zápasy. Historický úspěch tak mohou slavit už v pondělí v domácím prostředí.

Warriors oproti předchozí domácí porážce už nasadili uzdravené opory Klaye Thompsona a Kevona Looneyho, mimo tak zůstala jen hvězda Kevin Durant. A favorit začal dobře a v první čtvrtině si vybojoval náskok až 11 bodů.

Vedení si domácí udržovali až do třetí části. Jenže za stavu 61:59 přišel útlum a Toronto šňůrou 18:3 získalo zápas pod svou kontrolu. Ve třetí čtvrtině Raptors nastříleli 37 bodů, z toho 17 Kawhi Leonard. Sami naopak zlepšili obranu a Warriors tak i na začátku čtvrté čtvrtiny dávali body hlavně z trestných hodů, zatímco ze hry se kromě Thompsona a Stephena Curryho málokdo prosadil.

Thompson tak měl i přes zdravotní handicap 28 bodů a šest trefených trojek, Curry přidal 27 bodů, ale nikdo jiný nezaznamenal více než deset bodů. Draymondu Greenovi alespoň chyběl jediný doskok k triple double, když k 10 bodům přidal devět doskoků a 12 asistencí.

Toronto opět táhl Kawhi Leonard, který nasbíral 36 bodů a stal se tak prvním hráčem v historii, který hned ve 14 zápasech během jediného play off zaznamenal 30 a více bodů. Dalších 20 bodů dal Serge Ibaka a 19 Pascal Siakam.

"Já si ale nehraju na hrdinu, nezajímají mě rekordy. Já se starám jen o to, aby náš tým vyhrál. A pokud se to podaří, jako dnes, tak jsem spokojený,“ řekl tradičně skromný Leonard.

Golden State tak utíká šance na třetí titul v řadě. Zároveň to mohl být poslední zápas v hale Oracle v Oaklandu, kde Warriors hrají posledních 47 let. Od příští sezony budou sídlit v sousedním San Franciscu. Toronto je prvním týmem od roku 1995, který v Oaklandu vyhrál třetí zápas za sezonu.

„Nevypadá to s námi dobře, ale ještě není konec. Stále máme schopnosti na to, abychom sérii otočili. Že to jde, to jsme už poznali,“ připomněl Curry, že právě Golden State v roce 2016 vedli ve finále 3:1, ale pak třikrát za sebou prohráli s Clevelandem a o titul přišli.

To byl ale jediný případ, kdy se někomu povedl ve finále takový obrat. Nyní ho chtějí předvést Warriors. „Už jsme to zažili z druhé strany, tak proč tentokrát nepřepsat naši historii,“ přidal Green.

Toronto má šanci na svůj první titul za 24 let existence klubu. Navíc by NBA vyhrál poprv kanadský tým. O to větší motivaci tak Raptors budou mít v noci na úterý doma sérii ukončit a slavit. „Ani si neumím představit, co by to pro Kanadu a naše fanoušky znamenalo. Vždyť už jen postup do finále přinesl velkou dávku nadšení,“ uvedl Leonard.

„Zatím jsme vyhráli jen tři zápasy a teď musíme přidat ten čtvrtý. Hrajeme proti obhájci titulu a ten se nevzdává a nedá nám tu poslední výhru snadno. Přijedou se k nám rvát o život a my se na to musíme připravit. Naše práce nekončí,“ mírnil euforii zkušený rozehrávač Kyle Lowry.

Finále play off basketbalové NBA - 4. zápas:

Golden State Warriors - Toronto Raptors 92:105 (23:17, 46:42, 67:79)

Nejvíce bodů: Thompson 28, Curry 27, Green a Looney po 10 - Leonard 36, Ibaka 20, Siakam 19, Lowry 10. Stav série: 1:3.