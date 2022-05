Toronto vstoupilo i díky Kašemu a Kämpfovi do play off výhrou

New York - Útočník Ondřej Kaše si připsal dvě asistence a jeho spoluhráč David Kämpf skóroval v oslabení při výhře hokejistů Toronta 5:0 nad Tampou Bay v úvodním zápase 1. kola play off NHL. V dresu obhájců Stanley Cupu z posledních dvou sezon vyšel Ondřej Palát bodově naprázdno a Jan Rutta se popral. Carolina i díky asistenci Martina Nečase zdolala Boston 5:1. Za poražené patřil David Pastrňák s pěti střelami k nejaktivnějším hráčům, ale neprosadil se. V Západní konferenci byli naopak úspěšnější hosté. Hráči St. Louis zvítězili v Minnesotě 4:0, tým Los Angeles vyhrál 4:3 na ledě Edmontonu.

Kaše, který kvůli otřesu mozku nehrál od 20. března, asistoval v 19. minutě u první branky utkání. Český útočník posunul puk na modrou čáru, odkud Jake Muzzin propálil vše, co mu stálo v cestě. Toronto přidalo v prostřední části tři góly. Nejdříve se prosadil Auston Matthews a poté udeřil ze sólového úniku Kämpf, který využil zaváhání Victora Hedmana na útočné modré čáře a porazil jej ve sprinterském souboji o puk.

Skóre uzavřel Matthews do odkryté branky, když gólman Andrej Vasilevskij nezpracoval dobře u zadního mantinelu nahození Kašeho. Nejlepší střelec základní části Matthews měl vedle dvou branek na kontě i asistenci.

Za stavu 5:0 se strhla v 51. minutě hromadná strkanice všech hráčů na ledě, kterou odstartoval Wayne Simmonds naražením Rutty na mantinel. Český bek se poté pošťuchoval s Colinem Blackwellem, než se pustil do souboje s Morganem Riellym. Rutta měl po pádu na led krvavý šrám na čele a zamířil do kabin.

"Myslím, že to byl od nás vážně moc dobrý výkon. Povedla se nám spousta dobrých věcí, ale je před námi ještě dlouhá sére. A proti nám stojí velmi dobrý soupeř," uvedl Matthews. "Náš tým byl mimořádně soustředěný a šel dnes neochvějně za úspěchem. Ale je jasné, že Tampa bude hned v příštím zápase mnohem lepší, než byla dnes," doplnil kouč vítězů Sheldon Keefe.

Lightning utekl zápas i kvůli tomu, že hned zkraje zápasu nevyužili ještě za bezbrankového stavu pětiminutovou přesilovku. Čisté konto vychytal díky 24 zákrokům Jack Campbell, český gólman Petr Mrázek zůstává mimo hru kvůli potížím s třísly.

"Měli jsme pár přesilovek, samozřejmě včetně té pětiminutové, v níž kdybychom skórovali, tak to mohl být úplně jiný zápas. Byla to promarněná příležitost, ale dnes se nám v některých ohledech nedařilo," řekl kapitán hostů Steven Stamkos. "Naše historie nám nic negarantuje, ale rozhodně z ní můžeme čerpat. I proto tomuto týmu stále moc věřím," dodal kouč Jon Cooper.

Na první gól se v Carolině čekalo až do 37. minuty, poté se v krátkém sledu zapsali mezi střelce Seth Jarvis a Nino Niederreiter, jemuž asistoval Nečas. Boston snížil na začátku třetí třetiny trefou Taylora Halla, ale domácím brzy vrátil dvoubrankové vedení Teuvo Teräväinen. V závěru ještě zvýraznili triumf Hurricanes Vincent Trocheck a Andrej Svečnikov.

Z branky pomohl k výhře při prvním startu v play off NHL Antti Raanta, pokryl 35 střel Bruins. "Snažil jsem se jen soustředit na věci, které mě dostaly až sem a pomáhají mi, abych byl úspěšný. Zafungovalo to výborně. Ale je to jen jeden zápas, jedna výhra. My musíme jít dál a připravit se zase na středu," prohlásil Raanta.

Blues, kteří slavili Stanley Cup jako poslední tým před Lightning, vykročili do vyřazovacích bitev ve velkém stylu. Při výhře v Minnesotě měli ve svém středu dva hlavní hrdiny, jimiž byli útočník David Perron a brankář Ville Husso. Perron byl u všech čtyř gólů, když zaznamenal hattrick a navrch asistenci. Husso kryl 37 střeleckých pokusů Wild a uhájil čisté konto, to vše navíc při svém prvním startu v play off NHL.

Perron skóroval v sedmé minutě z přesilové hry nedlouho poté, co spoluhráč Ivan Barbašev nevyužil trestné střílení, u jeho jména tak je zapsaný i vítězný gól. Ještě v úvodním dějství zvýšil Ryan O'Reilly. V 37. minutě využil Perron další přesilovku a po polovině třetí části skóre také sám uzavřel.

V Edmontonu byl už v polovině souboje domácího týmu s Los Angeles stav 3:3. Pak se ale dlouho čekalo na další gól. Přišel jediný - v 55. minutě se prosadil Phillip Danault a rozhodl. Oilers zůstaly prázdné ruce i přesto, že se mezi střelce prosadili dva jejich hlavní lídři Connor McDavid a Leon Draisaitl.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: Carolina - Boston 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) Branky: 37. Jarvis, 39. Niederreiter (Nečas), 48. Teräväinen, 57. Trocheck, 58. A. Svečnikov - 43. Hall. Střely na branku: 25:36. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Trocheck, 3. Niederreiter (všichni Carolina). Toronto - Tampa Bay 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Branky: 27. a 49. Matthews (na druhou Kaše), 19. Muzzin (Kaše), 30. Kämpf, 37. Marner. Střely na branku: 33:24. Diváci: 19.338. Hvězdy zápasu: 1. Campbell, 2. Matthews, 3. Marner (všichni Toronto). Západní konference - 1. zápasy: Minnesota - St. Louis 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Branky: 7., 37. a 53. Perron, 16. O'Reilly. Střely na branku: 37:31. Diváci: 19.053. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Husso, 3. Krug (všichni St. Louis). Edmonton - Los Angeles 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) Branky: 20. McDavid, 23. Yamamoto, 30. Draisaitl - 11. Moore, 17. Iafallo, 24. Lemieux, 55. Danault. Střely na branku: 39:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Danault (Los Angeles), 2. Yamamoto (Edmonton), 3. Moore (Los Angeles).