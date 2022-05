Toronto vstoupilo i díky Kašemu a Kämpfovi do play off výhrou

Hokejista Toronta David Kämpf (vlevo) překonává brankáře Tampy Bay Andreje Vasilevského v utkání 1. kola play off NHL 2. května 2022 v Torontu.

Hokejista Toronta David Kämpf (vlevo) překonává brankáře Tampy Bay Andreje Vasilevského v utkání 1. kola play off NHL 2. května 2022 v Torontu. ČTK/AP/Nathan Denette

New York - Hokejový útočník Ondřej Kaše si připsal dvě asistence a jeho spoluhráč David Kämpf skóroval v oslabení při výhře Toronta 5:0 nad Tampou Bay v úvodním zápase 1. kola play off NHL. V dresu obhájců vyšel Ondřej Palát bodově naprázdno a Jan Rutta se pobil. Carolina i díky asistenci Martina Nečase zdolala Boston 5:1. Za poražené patřil David Pastrňák s pěti střelami k nejaktivnějším hráčům, ale neprosadil se.

Kaše, který kvůli otřesu mozku nehrál od 20. března, asistoval v 19. minutě u první branky utkání. Český útočník posunul puk na modrou čáru, odkud Jake Muzzin propálil vše, co mu stálo v cestě. Toronto přidalo v prostřední části tři góly. Nejdříve se prosadil Auston Matthews a poté udeřil ze sólového úniku Kämpf, který využil zaváhání Victora Hedmana na útočné modré čáře a porazil jej ve sprinterském souboji o puk.

Skóre uzavřel Matthews do odkryté branky, když gólman Andrej Vasilevskij nezpracoval dobře u zadního mantinelu nahození Kašeho. Za stavu 5:0 se strhla v 51. minutě hromadná strkanice všech hráčů na ledě, kterou odstartoval Wayne Simmonds nárazem Rutty na mantinel. Český bek se poté pošťuchoval s Colinem Blackwellem, než se pustil do souboje s Morganem Riellym. Rutta měl po pádu na led krvavý šrám na čele a zamířil do kabin.

Na první gól se v Carolině čekalo až do 37. minuty, poté se v krátkém sledu zapsali mezi střelce Seth Jarvis a Nino Niederreiter, jemuž asistoval Nečas. Boston snížil na začátku třetí třetiny trefou Taylora Halla, ale domácím vrátil brzy dvoubrankové vedení Teuvo Teräväinen. V závěru ještě zvýrazili triumf Hurricanes Vincent Trocheck a Andrej Svečnikov.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: Toronto - Tampa Bay 5:0, Carolina - Boston 5:1. Západní konference - 1. zápasy: Utkání Minnesota - St. Louis a Edmonton - Los Angeles se ještě hrají.