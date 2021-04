Toronto se posunulo do čela NHL, Colorado inkasovalo osmkrát

New York - Hokejisté Toronta zdolali Montreal 3:2 a vyhoupli se do čela NHL. Maple Leafs v tabulce přeskočili Floridu a Colorado, které utrpělo debakl 3:8 na ledě Minnesoty. Za domácí si připsal tři góly a přihrávku Kevin Fiala. Stejnou bilanci zaznamenal Leon Draisaitl při výhře Edmontonu 4:2 v Ottawě. Do středečního programu zasáhl z českých hráčů jen Tomáš Nosek, který s Vegas prohrál 1:3 v St. Louis.

Toronto s Jackem Campbellem v brance vyhrálo v této sezoně všech deset zápasů. Devětadvacetiletý gólman podržel tým zejména ve druhé třetině, v níž Montreal přestřílel soupeře 17:4, ale skóre 1:1 se nezměnilo. Utkání poté rozhodly góly T.J. Brodieho a Zacha Hymana, hostující útočník Corey Perry v 58. minutě svou druhou trefou už jen stanovil konečnou podobu výsledku.

První gól v Torontu dal Auston Matthews, který s 28 zásahy vede tabulku střelců. Campbell desátým vychytaným vítězstvím v řadě vytvořil nový klubový rekord. "Každá výhra je úspěchem, protože liga je těžká. Musíte tedy hrát dobře, abyste udělal takovou sérii. Potřebujete, aby každý přiložil ruku k dílu, a to se poslední dobou daří," uvedl Johnson, jenž kryl 32 střel a vyrovnal také rekord NHL v počtu vychytaných výher za sebou od startu sezony.

V sestavě Montrealu se potřetí v řadě neobjevil Michael Frolík. Kladenský odchovanec se dostal mimo hru s příchodem Erika Staala a uzdravením Tylera Toffoliho. S týmem ale trénuje.

Colorado prohrálo v základní hrací době poprvé od 9. března, poté získalo v patnácti zápasech 28 z 30 možných bodů. Na ledě Minnesoty mohlo vyrovnat dvacet let starý klubový rekord v počtu utkání s bodem, ale utekla mu úvodní třetina, po níž prohrávalo 0:3. Avalanche sice snížili v polovině duelu na 3:4, ale následně stříleli góly už jen domácí. Fiala oslavil první hattrick v NHL a Wild využili čtyři z pěti přesilových her.

"Jsem na hráče pyšný, jak v této sezoně hrají a jak vysokou úroveň svých výkonů si udržují. Tentokrát jsme to ale nebyli my, hráče jsem nepoznával. Věděli jsme, že bodová série někdy skončí, ale je pro mě zklamáním, jakým způsobem se to stalo," pronesl kouč Colorada Jared Bednar.

V posledním vzájemném zápase v základní části Minnesota upravila bilanci na 3:5. "Ověřili jsme si, že pokud na ně narazíme v play off, dá se s nimi hrát," těšilo Fialu. Třemi body podpořil výhru i Kirill Kaprizov a upevnil si vedení produktivity nováčků (16+18). Wild byli i nesmírně produktivní, prosadili se osmkrát z 19 střel a po sedmém gólu vyhnali z branky Philippa Grubauera.

Edmonton porazil Ottawu poosmé v sezoně, ale nadřel se. Nerozhodný stav 2:2 zlomil až v 54. minutě Connor McDavid, který přihrál na zbývající tři góly Draisaitlovi. Německý útočník zkompletoval hattrick sekundu před koncem při power play.

Oba potvrdili, že se jim letos na Senators daří - v osmi vzájemných zápasech nasbírali dohromady 41 bodů (14+27). Zvýšili i svůj náskok v čele produktivity NHL. McDavid má 68 bodů (23+45) a Draisaitl 61 (22+39). Třetí Patrick Kane z Chicaga má na kontě 51 bodů.

Nosek pomohl před dvěma dny Vegas gólem k jasné výhře 6:1 v St. Louis, ale odveta patřila domácím. Už po 48 sekundách se prosadil Vladimír Tarasenko, v osmé minutě zvýšil Sammy Blais. Kromě skvělého úvodu se mohli Blues opřít o Jordana Binningtona, který poprvé v kariéře NHL chytil padesát střel. Překonal jej pouze Nicolas Roy, jenž v 56. minutě upravil skóre na konečných 1:3.

V posledním středečním utkání porazili hokejisté Los Angeles doma Arizonu 4:3. Kings prohrávali 0:2 a 1:3, ale třemi góly ve třetí třetině překlopili výhru na svou stranu.

Výsledky NHL:

Ottawa - Edmonton 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Branky: 21. Norris, 42. C. Brown - 13., 38. a 60. Draisaitl, 54. McDavid. Střely na branku: 30:35. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. C. Brown (Ottawa). Toronto - Montreal 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) Branky: 1. Matthews, 43. Brodie, 51. Hyman - 3. a 58. Perry. Střely na branku: 32:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Campbell, 2. Hyman, 3. Matthews (všichni Toronto). St. Louis - Vegas 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Branky: 1. Tarasenko, 8. Blais, 54. Walman - 56. Roy. Střely na branku: 35:51. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Tarasenko, 3. Wallman (všichni St. Louis). Minnesota - Colorado 8:3 (3:0, 2:3, 3:0) Branky: 19., 45. a 48. Fiala, 4. a 34. Kaprizov, 14. L. Johnson, 25. Hartman, 48. Eriksson Ek - 21. MacKinnon, 26. Burakovsky, 30. Rantanen. Střely na branku: 19:32. Diváci: 3000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Spurgeon, 3. Kaprizov (všichni Minnesota). Los Angeles - Arizona 4:3 (1:2, 0:1, 3:0) Branky: 18. Anderson-Dolan, 42. Kempe, 45. Carter, 54. Grundström - 10. Crouse, 15. Ljubuškin, 26. J. Larsson. Střely na branku: 30:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. Kopitar, 3. Lizotte (všichni Los Angeles). Tabulky NHL Centrální divize: 1. Florida 40 26 4 10 132:108 56 2. Carolina 38 26 3 9 125:94 55 3. Tampa Bay 39 26 2 11 132:97 54 4. Nashville 40 21 1 18 102:115 43 5. Chicago 40 18 5 17 113:124 41 6. Columbus 41 15 8 18 102:131 38 7. Dallas 37 13 10 14 100:99 36 8. Detroit 41 13 6 22 90:128 32 Severní divize: 1. Toronto 40 27 3 10 133:100 57 2. Edmonton 40 24 2 14 131:114 50 3. Winnipeg 39 23 3 13 125:107 49 4. Montreal 36 17 9 10 116:99 43 5. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 6. Calgary 40 16 3 21 103:124 35 7. Ottawa 40 13 4 23 106:150 30 Východní divize: 1. Washington 39 25 4 10 132:118 54 2. NY Islanders 39 25 4 10 118:90 54 3. Pittsburgh 39 24 2 13 130:110 50 4. Boston 36 20 6 10 102:91 46 5. NY Rangers 38 18 5 15 125:103 41 6. Philadelphia 38 18 5 15 114:138 41 7. New Jersey 37 13 6 18 91:118 32 8. Buffalo 38 9 6 23 87:131 24 Západní divize: 1. Colorado 39 26 4 9 140:95 56 2. Vegas 38 25 2 11 120:88 52 3. Minnesota 38 24 2 12 116:97 50 4. Arizona 40 19 5 16 110:122 43 5. St. Louis 39 17 6 16 107:125 40 6. San Jose 38 17 4 17 106:127 38 7. Los Angeles 38 15 6 17 104:110 36 8. Anaheim 40 12 7 21 92:131 31