Toronto podlehlo v posledním zápase základní části NHL Winnipegu

New York - Hokejisté Toronta podlehli v posledním zápase základní části NHL Winnipegu 2:4. Maple Leafs i přes druhou prohru za sebou ovládli Severní divizi a v play off vyzvou Montreal. Jets skončili třetí a ve vyřazovací části je čeká Edmonton.

Winnipeg v zápase dvakrát prohrával, ale skóre otočil a vítězně se naladil na play off. Toronto poslal v 8. minutě do vedení Pierre Engvall, který nenápadnou střelou z levého kruhu nachytal brankáře Connora Hellebuycka. Na začátku druhé třetiny srovnal Mason Appleton, ale Ilja Michejev poslal Maple Leafs opět do vedení.

Obrat ve skóre zařídil Kyle Connor, který nejprve v 34. minutě bekhendovým blafákem zakončil přečíslení dva na jednoho a ve 45. minutě tvrdou ranou bez přípravy překonal gólmana Jacka Campbella podruhé. Definitivní podobu skóre stanovil při závěrečné hře Toronta bez brankáře Jansen Harkins. Kanadský útočník se dočkal prvního gólu v sezoně.

Winnipeg vyhrál podruhé za sebou a před sérií prvního kola play off, v níž se utká s Edmontonem, se dostal do herní pohody. “Je důležité, že jsme vyhráli poslední dva zápasy základní části. Zapomněli jsme na sérii proher a naladili jsme se na play off. Jsme dobrý tým, který hraje pohledný hokej, věřím, že to prokážeme i v play off,” řekl Appleton, střelec první branky Jets.

Boje o Stanleyův pohár vyhlíží s očekáváním také v Torontu. “Bude to vypjatá série. Hraje se o hodně a navíc mezi námi a Montrealem panuje velká rivalita. Máme necelý týden na to dát se dohromady a připravit se na vrchol sezony,” uvedl kapitán Maple Leafs John Tavares. “Bude to výborná série. Potkají se dva největší kanadské týmy a členové Original Six. Nemůžu se dočkat, až to začne,” přidal Wayne Simmonds.

Maple Leafs vstoupí do play off na domácím ledě v noci na čtvrtek. Jets se představí v Edmontonu o den dřív.

NHL: Winnipeg - Toronto 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Branky: 34. a 45. Connor, 22. Appleton, 60. Harkins - 8. Engvall, 26. I. Michejev. Střely na branku: 24:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Lowry (oba Winnipeg), 3. I. Michejev (Toronto). Tabulky: Centrální divize: 1. y-Carolina 56 36 8 12 179:136 80 2. x-Florida 56 37 5 14 189:153 79 3. x-Tampa Bay 56 36 3 17 181:147 75 4. x-Nashville 56 31 2 23 156:154 64 5. Dallas 56 23 14 19 158:154 60 6. Chicago 56 24 7 25 161:186 55 7. Detroit 56 19 10 27 127:171 48 8. Columbus 56 18 12 26 137:187 48 Severní divize: 1. y-Toronto 56 35 7 14 187:148 77 2. x-Edmonton 55 35 2 18 182:150 72 3. x-Winnipeg 56 30 3 23 170:154 63 4. x-Montreal 56 24 11 21 159:168 59 5. Calgary 53 24 3 26 142:150 51 6. Ottawa 56 23 5 28 157:190 51 7. Vancouver 52 21 3 28 136:173 45 Východní divize: 1. y-Pittsburgh 56 37 3 16 196:156 77 2. x-Washington 56 36 5 15 191:163 77 3. x-Boston 56 33 7 16 168:136 73 4. x-NY Islanders 56 32 7 17 156:128 71 5. NY Rangers 56 27 6 23 177:157 60 6. Philadelphia 56 25 8 23 163:201 58 7. New Jersey 56 19 7 30 145:194 45 8. Buffalo 56 15 7 34 138:199 37 Západní divize: 1. z-Colorado 56 39 4 13 197:133 82 2. x-Vegas 56 40 2 14 191:124 82 3. x-Minnesota 56 35 5 16 181:160 75 4. x-St. Louis 56 27 9 20 169:170 63 5. Arizona 56 24 6 26 153:176 54 6. Los Angeles 56 21 7 28 143:170 49 7. San Jose 56 21 7 28 151:199 49 8. Anaheim 56 17 9 30 126:179 43 Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v základní části. Kanadské bodování: 1. McDavid (Edmonton) 55 104 (33+71) 2. Draisaitl (Edmonton) 55 83 (31+52) 3. Marchand (Boston) 53 69 (29+40) 4. Marner (Toronto) 55 67 (20+47) 5. Matthews (Toronto) 52 66 (41+25) 6. Rantanen (Colorado) 52 66 (30+36) 7. P. Kane (Chicago) 56 66 (15+51) 8. MacKinnon (Colorado) 48 65 (20+45) 9. Scheifele (Winnipeg) 56 63 (21+42) 10. Crosby (Pittsburgh) 55 62 (24+38) 33. Pastrňák (Boston) 48 48 (20+28) 39. Palát (Tampa Bay) 55 46 (15+31) 52. Krejčí (Boston) 51 44 (8+36) 55. Hertl (San Jose) 50 43 (19+24) 60. Voráček (Philadelphia) 53 43 (9+34) 72. Nečas (Carolina) 53 41 (14+27) 81. D. Kubalík (Chicago) 56 38 (17+21) 83. Vrána (Detroit) 50 36 (19+17) 95. Zacha (New Jersey) 50 35 (17+18) 188. Hronek (Detroit) 56 26 (2+24) Střelci: 1. Matthews (Toronto) 41 branek, 2. McDavid (Edmonton) 33, 3. DeBrincat (Chicago) 32, 4. Draisaitl (Edmonton) 31, 4. Rantanen (Colorado) 30, 6. Marchand (Boston) 29, 7. Toffoli (Montreal) 28, 8. Kaprizov (Minnesota) 27, 9. Barkov (Florida), Connor (Winnipeg) oba 26, ..29. Pastrňák (Boston) 20, 41. Hertl (San Jose), Vrána (Detroit) oba 19, 57. Zacha (New Jersey), D. Kubalík (Chicago) oba 17, 88. Palát (Tampa Bay) 15.