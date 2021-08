Toronto je velká výzva, pod tlakem ale chytat umím, řekl Mrázek o novém angažmá

Praha - Vysoké ambice, konsolidovaný kádr a délka smlouvy hrály pro hokejového brankáře Petra Mrázka rozhodující roli, proč se rozhodl podepsat smlouvu s Torontem. Devětadvacetiletý gólman se minulý týden bezprostředně po otevření trhu s volnými hráči upsal Maple Leafs na další tři roky a se slavným kanadským klubem se chce pokusit získat Stanleyův pohár.

"S agentem Gerrym Johannsonem jsem mluvil den předem a říkal mi, ať si nabiju pořádně telefon, protože věděl, že jsem s klukama na golfu v Rakousku. A že se to může stát hodně rychle. A už brzy ráno amerického času mi volal, že je v kontaktu s Torontem a co si o tom myslím. Nakonec to bylo lehké rozhodnutí," řekl Mrázek na dnešní tiskové konferenci.

Možností na další angažmá měl podle svých slov více, mohl podepsat i čtyřletou smlouvu, ale nabídka Toronta vše přebila. "Chtěli jsme, aby klub měl ambice, a Toronto bylo na prvním místě," řekl Mrázek. Mohl teoreticky pokračovat i v Carolině, majitel Hurricanes ale preferoval jen roční nebo dvouletou smlouvu. "Šance byla, ale jak už jsem řekl, naše strategie byla jiná," vysvětlil.

Mrázek chytal za kanadský klub tři sezony v juniorech, v NHL ale oblékal dres jen amerických klubů. "Těším se moc. Hokej je tam národní sport. V Torontu fanoušci hokej milují a organizace je jedna z nejlepších na světě. Hned, jak jsem podepsal smlouvu, začali se ozývat lidé, kteří se starají o hráče," řekl odchovanec Vítkovic.

Speciálně v Torontu jsou hráči pod obrovským tlakem, Maple Leafs čekají na úspěch ve Stanleyově poháru již od roku 1967. V posledních dvou letech sice klub dokázal dvakrát ovládnout svoji divizi, v play off ale ani v jednom případě neuspěl. "Všichni ví, jak to v Torontu je. I v dalších kanadských týmech. Bude to výzva, ale strašně se na ni těším. Myslím si, že pod tlakem chytat umím, a dokazoval jsem to v Detroitu, kde je tlak podobný. Bude záležet na výkonech," podotkl Mrázek, jenž již delší dobu spolupracuje s mentálním koučem Marianem Jelínkem.

Velkých očekávání od fanoušků i vedení klubu se nebojí. "Kdybych měl obavy, řešil bych to jinak a třeba bych si počkal na jiný tým. Tlak je tam velký, očekávání také, ale úspěch jim zatím chybí. Když se člověk podívá na tým, tak je to jeden z favoritů. Jména mají velká a je to dobře poskládaný tým. Věřím, že budeme předvádět dobré výkony a splníme fanouškům to, co si přejí," řekl Mrázek a poukázal na hvězdy Austona Matthewse, Johna Tavarese, Mitchella Marnera nebo Jakea Muzzina v kádru.

Rodák z Ostravy si oproti předešlé smlouvě navíc lehce polepšil. V příštích třech sezonách si vydělá celkem 11,4 milionu dolarů. "Jsem hodně spokojený. Chtěli jsme smlouvu na tři roky a více. Hlavní ale bylo, že jednání s Torontem bylo super jednání. Minulá sezona pro mě byla těžká z důvodu operace, jsem strašně rád, jak se k tomu Gerry postavil a doufám, že mu to vrátím," řekl Mrázek, jenž v předešlém ročníku NHL odchytal vinou zranění za Carolinu v základní části jen dvanáct zápasů.

Nové domácí prostředí si kompletně poprvé prohlédne již tento týden, kdy se s přítelkyní chystá do zámoří. "Letíme se podívat na bydlení a všechno kolem. Budeme tam pár dnů a pak se tam vrátím v polovině září. Kemp začíná 22. září," řekl Mrázek, jenž se poprvé setká i s novým brankářským kolegou Jackem Campbellem. "Trochu ho znám. Když jsme se viděli na zápasech, tak jsme se trochu bavili. Slyšel jsem o něm, že je to výborný parťák. Teď z Toronta letíme na dva dny do Minnesoty, kde se spolu potkáme. Bude tam i (klubový) trenér gólmanů. Zahrajeme si golf, zajdeme na večeři, takže si určitě pokecáme víc," uvedl.

Zatímco v minulých letech Toronto neangažovalo příliš českých hráčů, nyní vedle Mrázka podepsalo smlouvu i s dvojicí útočníků Ondřejem Kašem a Davidem Kämpfem. Na farmě navíc o šanci na premiéru v NHL bojuje obránce Filip Král. "Když jsem tam podepisoval, tak tam nebyl žádný Čech a s klukama na golfu jsme se bavili o tom, že tam nikoho nemám. Do hodiny tam byl jeden a o víkendu podepsal Kašička. Jsem rád, že tam budeme tři. Když tam jsou kluci ze stejné země, je to vždy lepší," podotkl.

Mrázek dosud v NHL chytal s číslem 34, se kterým ale v Torontu hraje Matthews. Český gólman si proto vybral číslo 35. "Matthews je v Torontu velká hvězda a ani by mě nenapadlo, že bych se ho na číslo ptal. Přemýšlel jsem nad pár čísly a vybral jsme si 35. Kuba Voráček, se kterým jsem byl na golfu, mi ale říkal, že bych mu měl ze srandy napsat o číslo, ale řekl jsem, že to radši dělat nebudu," řekl s úsměvem Mrázek.