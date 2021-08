Tornádo v Hodoníně způsobilo městu škody za 100 milionů

Hodonín - Červnové tornádo způsobilo na městském majetku v Hodoníně škody přesahující 100 milionů korun. Nejvíce poškodilo Základní školu U červených domků a atletickou halu, zničený je i lesopark. ČTK to řekl místostarosta Hodonína Petr Buráň (za Svobodní a Piráti). Poničený domov seniorů S-centrum je v majetku kraje, škody na něm přesáhly 470 milionů korun.

"Pořád jde o předběžný odhad škody, stále se upřesňuje. Nejhůře je na tom základní škola, tam se snažíme s opravami postupovat co nejrychleji, aby děti mohly 1. září nastoupit do školy. Je poškozená střecha a do budovy zateklo, je tak potřeba spravit sádrokartonové podhledy, osvětlení a vše s tím spojené," uvedl Buráň.

Také atletická hala potřebuje opravit střechu, ale také podlahu. Město na opravu shání firmy, problémem je ale nedostatek stavebního materiálu jako jsou například dřevěné trámy na krovy.

Kromě budov tornádo silně poškodilo i veřejná prostranství, nejvíce národní přírodní památku Hodonínská Dúbrava. "Průzkum ohledně stavu stromů tam stále pokračuje, škody tam ještě nejsou vyčíslené, ale obnova potrvá roky. Jedním z důvodů je i to, že počet sazenic není neomezený," poznamenal místostarosta.

Město momentálně čerpá peníze z pojistného, podporu ze strany kraje. "Stát na obnovu veřejného majetku vyčlenil 400 milionů korun, podle odhadů škod ale ve všech postižených obcích škody tuto sumu překročí," dodal Buráň.

Tornádo na 26 kilometrů dlouhém území na konci června zničilo přes 1200 domů, více než 180 z nich muselo být strženo. Zemřelo při něm šest lidí, desítky dalších byly zraněny.