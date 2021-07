Tornádem zasažené Hrušky roztančila kapela Kryštof

Brno - Hrušky na Břeclavsku roztančila dnes odpoledne skupina Kryštof. Hudebníci zahráli v části za kostelem, kterou před třemi týdny nejvíce zasáhlo tornádo. Po zhruba hodinovém vystoupení se přesunuli do Moravské Nové Vsi, svou cestu by měli zakončit v Hodoníně. V sobotu mají naplánovaný koncert ve Strážnici na Hodonínsku, o vystoupeních pro obyvatele poničených obcí však předem podle příspěvků na sociálních sítí a webu neinformovali.

Fotogalerie

Podle zpravodaje ČTK, který byl na místě, kapela vnímá vystoupení v obcích jako vyjádření podpory obyvatelům. Sbírá pro ně také peníze. "Na jižní Moravě jsme odehráli nespočet koncertů a několik kempů vždy v radostném, veselém a přátelském až domácím prostředí, tak snad k návratu do něj trošku pomůžeme. Z každého letního koncertu pošleme 50.000 a 50.000 přispěje nadace Richarda a Karin s lidmi kolem. Navíc na koncerty v Brně 3.7. a Strážnici 17.7 rádi pozveme ty, kteří teď pomáhají," stojí na webových stránkách skupiny.

Místním se představení líbilo, zazpívali si i zatančili. "Bylo to moc příjemné zpestření, skupina i zpěvák byli skvělí. Lidem se to moc líbilo, i když máme všichni plné ruce práce. I k těm, kteří musí nejvíce pracovat, se hudba nesla. Bylo to velmi srdečné a emotivní," řekla ČTK starostka Hrušek Jana Filipovičová.

Dodala, že o příjezdu skupiny mělo i vedení jen kusé informace, které nešířilo také kvůli tomu, aby se do obce nesjeli fanoušci z okolí.