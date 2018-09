Plovdiv (Bulharsko) - I v 37 letech a se zlatými medailemi z olympijských her a mistrovství světa ve veslování ve sbírce se dají zažít úplně nové pocity. Na světovém šampionátu v Plovdivu se o tom přesvědčila Miroslava Topinková. Olympijská vítězka na skifu z Londýna 2012 se po roční přestávce, kdy se jí narodila dcera Adéla, vrátila k závodům a stala se členkou párové čtyřky. Místo bojů o medaile v Bulharsku, stejně jako na předešlých závodech v sezoně, se svými parťačkami usilovala o to, aby nebyly poslední.

"Abych řekla pravdu, tak jsem si myslela, že bychom na tom mohly být o trošičku lépe. Konkurence je velká a naše výkony tomu nestačí. Před šampionátem jsem si myslela, že bychom mohly bojovat ve finále B. Ale bohužel," uvedla Topinková. Česká párová čtyřka nedokázala z oprav postoupit do semifinále a dnes startovala až ve finále C. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského v něm dojely druhé a celkově obsadily 14. místo.

Jedním z problémů posádky v sezoně bylo, že se její složení často měnilo. V současné podobě, kdy vedle Topinkové v lodi seděly Lucie Žabová, Helena Hlasová a Alena Schejbalová, trénovaly společně jen měsíc. "A to je strašně málo. Přijde mi, že se zlepšujeme. Je to čím dál lepší, ale prostě nám ještě chybí (naveslované) kilometry a zkušenosti," řekla Topinková.

I pro ni jsou závody párové čtyřky naprostou novinkou. Byla totiž zvyklá jezdit sama. "Je to strašně velká změna, týmová práce a spolupráce, pojetí technické a synchronizace je úplně o něčem jiném. Musím se ještě hodně učit," přiznala.

Vyrovnat se musí ale i s výsledky, na které nebyla zvyklá. "Občas je to náročný. Ale člověk si musí stanovit reálné cíle a musí vědět, co vlastně od toho očekává. Řekli jsme si, že bychom v Česku chtěli postavit nějakou posádku, ale nemáme s tím žádné velké zkušenosti. Vlastně se ale učíme, získáváme informace a data. Doufám, že to třeba bude další sezonu lepší."

Otázkou je, zda bude Topinková i příští rok členkou velké posádky, nebo se vrátí na skif. "Rozhodne se asi na jaře po kontrolkách. Uvidíme, jestli budu schopná závodit na úrovni, na kterou jsem byla zvyklá," řekla Topinková. Až podle toho se rozhodne, zda se bude snažit kvalifikovat na olympijské hry v Tokiu a veslovat ještě další dva roky. "Kdybych byla ve světové špičce, stálo by mi to za to pokračovat," dodala mnohonásobná medailistka z mistrovství světa, Evropy i olympijských her.