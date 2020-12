TOP 09 požaduje zachování rozpočtové odpovědnosti a úspory

Praha - Opoziční TOP 09 podmiňuje podporu daňového balíčku zachováním zákona o rozpočtové odpovědnosti a úsporami ve výši 30 miliard korun ve státním rozpočtu. Dnes se na tom usneslo předsednictvo strany, uvedla TOP 09 v tiskové zprávě. Změny v daňovém balíčku schváleném Sněmovnou navrhuje většina stran, Senát by se jím měl zabývat ve čtvrtek. Pokud zůstane v původní podobě, chce předpis vetovat prezident Miloš Zeman.

Daňový balíček obsahuje mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb z příjmu 15 a 23 procent. Zemanovi vadí pozměňovací návrh Pirátů, který zvyšuje daňovou slevu na poplatníka. Sněmovna schválila i návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle ministerstva financí by bez této změny nebylo možné superhrubou mzdu zrušit.

TOP 09 dnes uvedla, že v případě rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti hrozí rozvrat veřejných financí. Daňový balíček tak podpoří jedině v případě, že Senát schválí pozměňovací návrh senátora a místopředsedy TOP 09 Tomáše Czernina, který zákon o rozpočtové odpovědnosti zachová. "Nesmíme dopustit jeho faktické zrušení, které současný návrh prosazuje," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Za deset let čeká Česko vážná demografická krize, do které si podle TOP 09 nemůže dovolit vstoupit bez stabilizovaného rozpočtu. Strana trvá i na schválení návrhu Adamové, který má ve státním rozpočtu ušetřit téměř 30 miliard korun. "Pokud tyto peníze ušetříme a zákon o rozpočtové odpovědnosti bude dál platit, je to pro nás minimální nutná podmínka, aby nedošlo k úplnému rozvratu veřejných financí," uvedla Adamová. Pokud toto minimum splněno nebude, strana daňový balíček podpořit nemůže, dodala.