TOP 09 povede Pekarová Adamová, v tandemu s Czerninem

Praha - Opoziční TOP 09 povede příští dva roky, tedy i do sněmovních voleb, poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Delegáti pražského sněmu jí v dnešní volbě předsedy strany dali přednost před senátorem Tomášem Czerninem, kterého následně zvolili prvním místopředsedou. Nová předsedkyně následně neuspěla s částí "svých" kandidátů na řadové místopředsedy. Navzdory doporučení delegáti nezvolili jejího předchůdce, europoslance Jiřího Pospíšila. Z nejužšího vedení strany vypadl také někdejší poslanec Marek Ženíšek.

Fotogalerie

Ohledně programu Pekarová Adamová klade důraz na ochranu životního prostředí a na vzdělání. Chce také, aby Česko přijalo euro. Připojení k eurozóně je podle ní další pojistkou proti snahám zavléct Česko "opět někam na východ". Vstup Česka do eurozóny ale nyní odmítají třeba nejsilnější vládní i opoziční seskupení, tedy hnutí ANO premiéra Andreje Babiše a ODS. Nová předsedkyně také zdůrazňuje, že TOP 09 není jen strana Prahy a velkých měst.

"Problémy rozhodně nevěštím," komentovala Pekarová Adamová volbu místopředsedů. Delegáti zvolili do nejužšího vedení starostu Roztok u Prahy Jana Jakoba, předsedu karlovarské krajské organizace Lukáše Otyse, senátora Herberta Paveru a poslance Vlastimila Válka. Nová předsedkyně z nich doporučovala jen Paveru. Přesto zdůrazňovala, že TOP 09 odjíždí ze sněmu sjednocena.

Liberálněji orientovaná Pekarová Adamová porazila konzervativnějšího Czernina o 15 hlasů. TOP 09 se jejím zvolením stala jedinou parlamentní stranou, v jejímž čele stojí žena. Zatímco vítězka měla Pospíšilovu podporu, za Czerninem stál zejména jeden za zakladatelů TOP 09 Miroslav Kalousek. TOP 09 volbou ale nakonec prakticky vykonala Kalouskovu myšlenku, že oba kandidáti na předsedu by měli v čele strany vytvořit tandem s cílem učinit TOP 09 čitelnější a atraktivnější.

Delegáti zvolili i členy předsednictva a výkonného výboru. Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg pokládá nové stranické vedení za dobré. V závěrečné řeči je nabádal, aby postupovalo podle doporučení italského filozofa a politika Niccola Machiavelliho a tvrdé kroky provedlo hned na začátku svého mandátu.

Předsedové stran takzvaného demokratického bloku Pekarové Adamové ke zvolení poblahopřáli. Uvedli, že ODS, lidovci i STAN hodlají s TOP 09 nadále spolupracovat. Předseda KSČM Vojtěch Filip nové předsedkyni rovněž gratuloval, TOP 09 ale zkritizoval za údajné nerespektování výsledků sněmovních voleb. "Diktát strany, která je na hranici volitelnosti do Poslanecké sněmovny, je neuvěřitelným příkladem nadutosti a nesoudnosti," uvedl.

Pospíšil, jenž TOP 09 vedl v souběžných komunálních a senátních volbách a následně ve volbách do Evropského parlamentu, pokládá poslední dva roky pro stranu za úspěšné. TOP 09 se opět dostala do vedení Prahy a její koaliční kandidátka s hnutím STAN získala tři europoslance. Strana se musí podle Pospíšila snažit o spojování demokratických politických sil s cílem poslat Babišovo ANO do opozice.

Nyní, po deseti letech existence, průzkumy přisuzují TOP 09 kolem pěti procent hlasů, což je hranice vstupu do Sněmovny. V posledních sněmovních volbách tuto hranici jen těsně překročila a získala sedm poslanců. Po prvních sněmovních volbách, kterých se TOP 09 účastnila, měla 41 poslanců, po následujících 26 poslanců.