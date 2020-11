TOP 09 chce probrat tendr na dostavbu Dukovan ve Sněmovně

Praha - Opoziční TOP 09 chce, aby vláda informovala o tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany příští týden Sněmovnu. Posoudit by ji měl i bezpečnostní výbor. Před zahájením jednání dolní komory, na kterém by měli poslanci pokračovat v debatě o sporném návrhu takzvaného nízkouhlíkového zákona, to uvedla poslankyně Helena Langšádlová. Poslanci by podle ní měli dostat informace nejen o bezpečnostních aspektech plánovaného tendru, ale i o financování projektu vzhledem k rostoucímu zadlužování státu.

"Stát přebírá tíhu financování projektu, jsou podezření, že bychom jako spotřebitelé zaplatili výrazně vyšší částku," uvedla Langšádlová. Vláda by podle ní měla jasně říct, zda v přípravě výběrového řízení bude pokračovat, nebo to nechá na kabinet vzešlý z voleb v příštím roce. Kdyby se vláda rozhodla v tendru pokračovat, žádá TOP 09, aby stát kvůli bezpečnosti neoslovoval Rusko a Čínu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) počátkem týdne uvedl, že tendr ještě není připraven. Výběrové řízení má vypsat polostátní společnost ČEZ, která je investorem stavby. Firma letos několikrát zopakovala, že tak plánuje učinit do konce letošního roku. Premiér uvedl, že situaci chce probrat na dalším zasedání vládního výboru pro jadernou energetiku, jehož členy jsou i zástupci opozice, tak aby na postupu byla všeobecná shoda.

Vláda letos schválila model financování nového jaderného bloku v Dukovanech za zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Mezi možnými uchazeči jsou podle dostupných informací kromě ruského Rosatomu a čínské společnosti CGN také severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci července.