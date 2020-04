TOP 09 chce kompromisní variantu státní pomoci s nájmy

Praha - TOP 09 chystá kompromisní návrh, podle kterého by stát hradil 40 či 60 procent z nájmu podnikatelů, jejichž provoz podstatně omezila nebo úplně přerušila vládní opatření proti šíření koronaviru. Ve Sněmovně strana neprosadila, aby kompenzace činila 80 a 100 procent. Opoziční strana na dnešní tiskové konferenci také kritizovala, že Sněmovna místo toho rozhodla umožnit zasaženým firmám žádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června a nájem splatit do konce roku. Podle TOP 09 to jen spouští dominový efekt a břemeno přenáší na pronajímatele.

Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením musely zavřít, mohou podle Sněmovnou schváleného předpisu žádat o odklad nájmu. "Zákon přenáší tíhu odpovědnosti pouze na jednu skupinu obyvatel, tedy na majitele nemovitostí. Navíc z jeho znění není vůbec zřetelné, jakým způsobem má nájemce doložit okolnosti prodlení platby nájmu," uvedla dnes předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

TOP 09 varuje před spuštěním "dominového efektu", kdy tíži dočasně neuhrazených nájmů přenese stát z jedné skupiny na druhou. Senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin uvedl, že strana nemůže předpis podpořit v Senátu. "Budeme se snažit dosáhnout toho, aby s placením nájmu pomáhal stát, ne pronajímatel. Jsem přesvědčen, že toto přehazování odpovědnosti na pronajímatele není v pořádku a je dokonce protiústavní," uvedl. TOP 09 v krajním případě chystá, že se na Ústavní soud obrátí.

TOP 09 ve Sněmovně spolu s dalšími opozičními stranami neprosadila, aby stát kompenzoval plný nájem uzavřeným provozovnám a 80 procent z něj těm s výrazně omezenou činností. "Chceme tedy připravit kompromisnější variantu na úhradu 40, respektive 60 procent," uvedla Adamová.

Sněmovna podpořila i návrh, že nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď, když nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR Milan Krček kritizuje, že vláda s majiteli u zákonů nejednala. "Chtěl bych zdůraznit, že počínání vlády nedopadne pouze na velké pronajímatele, ale nejhůře postihne ty drobné, kteří vlastní třeba jen jeden byt. Pro mnoho z nich je nájem jediným příjmem, o který nyní ze dne na den mohou přijít," varoval.