Čchang-won (Korea) - Jakub Tomeček obsadil na mistrovství světa ve sportovní střelbě páté místo ve skeetu a jediná pozice jej dělila od zisku účastnického místa pro olympijské hry v Tokiu 2020. V závěrečném dnu šampionátu v Koreji se sedmadvacetiletý brokař postaral o nejlepší český výsledek mezi seniory, z nichž byl jediným finalistou.

Na MS se v každé finálové disciplíně rozdávaly čtyři takzvané olympijské kvótaplacy. Kvalifikace do Tokia bude pro evropské střelce pokračovat v soutěžích Světového poháru v příštím roce.

Do bojů o medaile Tomeček postoupil z druhého místa v kvalifikaci, ve které se dopustil jediné chyby. Ze šestice finalistů ale vypadl jako druhý v pořadí, poté co se poslední ranou a celkově třetí chybou ve finále připravil o účast v rozstřelu o pokračování v soutěži.

"Hodně si cením výsledku ze základní části závodu, 124 (terčů) je pecka a vzhledem k počasí mě to těší o to víc," poukázal Tomeček na podmínky. Celá soutěž se totiž odehrála v dešti. "Bohužel ve finále jsem měl smůlu na jeden dvojstřel. Já ale nic nevzdávám a příští sezonu se vrátím silnější a lepší, abych mohl svoji kvótu pro Tokio získat na některém z dalších závodů," dodal bronzový medailista z mistrovství Evropy z roku 2011. Právě v Bělehradu si tehdy zajistil účast na OH a v Londýně pak skončil devatenáctý.

Už čtvrtý titul mistra světa získal Američan Vincent Hancock. Dvojnásobný olympijský vítěz trefil v kvalifikaci všech 125 asfaltových terčů a světový rekord vyrovnal i ve finále, kde minul jediný z šedesáti.

Dva zásahy dělily od rozstřelu o účast ve finále Tomáše Nýdrleho a stačilo mu to až na 30. místo. Soutěž nevyšla loňskému nečekanému mistru Evropy Miloši Slavíčkovi, kterého celkem 13 chyb v dvoudenní kvalifikaci srazilo na konec deváté desítky pořadí.

Český tým na MS vybojoval tři medaile, všechny zásluhou juniorů. K týmovému titulu mladých skeetařů (Daniel Korčák, Jaroslav Lang, Richard Klika) a bronzu pistolářky Anny Dědové přidali třetí místo Matěj Rampula, Lukáš Skoumal a Antonín Tupý v soutěži družstev v neolympijské disciplíně standardní pistole. Nejlepší z českého tria Rampula obsadil sedmé místo.

MS ve sportovní střelbě v Čchang-wonu:

--------

Muži:

Skeet: 1. Hancock (USA) 59, 2. Watndal (Nor.) 55, 3. Filippelli (It.), ...5. Tomeček, v kvalifikaci 30. Nýdrle, 88. Slavíček (všichni ČR).

Družstva: 1. Francie 365, 2. Itálie 363, 3. Rusko 361, ...10. ČR 356.

Velkorážní terčovnice 3x40 ran: 1. Leppa (Fin.) 1172. Družstva: 1. Rakousko 3469.

Standardní pistole: 1. Korostylov (Rus.) 581, ...12. Těhan (ČR) 566. Družstva: 1. Francie 1716.

Velkorážní pistole: 1. Almeida (Braz.) 591, ...30. Těhan 572. Družstva: 1. Korea 1743.

Junioři:

Standardní pistole: 1. Sidhu (Indie) 572, ...7. Rampula 562, 12. Tupý 556, 13. Skoumal (všichni ČR) 556. Družstva: 1. Indie 1695, 2. Korea 1693, 3. ČR 1674.

Juniorky:

Skeet: 1. Čche Jü-fej (Čína) 53, ...v kvalifikaci 13. Šindelářová, 25. Mrňová, 26. Zaoralová. Družstva: 1. Čína 349, ...5. ČR 301.