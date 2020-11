Tomeček se vrací na Dakar, pojede jako ostrá asistence

Příbor (Novojičínsko) - Pilot kamionu Tatra Tomáš Tomeček se v lednu po jedenácti letech opět představí na Rallye Dakar. Zkušený závodník v uplynulých letech startoval na Africa Eco Race, který vede po stopách původní trati legendární soutěže, ale tentokrát se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Tomeček se proto domluvil na spolupráci s německým týmem South Racing. V Saúdské Arábii pojede jako takzvaná ostrá asistence a je přihlášen do hlavního závodu v kategorii kamionů.

Informace o Tomečkově účasti na Dakaru se objevily ve středu, kdy pořadatelé zveřejnili předběžné startovní listiny. Potvrzena však byla až nyní. "Vše proběhlo tak, jak podle smlouvy mělo. Napsali mi, že vše potvrzují a těší se na spolupráci," řekl Tomeček webu dakarmania.cz. Na rallye se představí se svou tatrou 815. "Po zrušení Africa Eco Race jsem zůstal bez práce. Auta ale stojí na dílně, jsou nachystaná a objevila se možnost jejich využití," uvedl.

Přestože v minulosti několikrát prohlásil, že už ho start na Dakaru neláká, na novou zkušenost se těší. "Beru to jako práci. Doufám, že se tam potkám s některými lidmi, s nimiž jsem se deset let neviděl. Mám radost. Líbí se mi to, protože to má smysl. Nebude to o honbě za časem, ale člověk tam bude, aby pomohl ostatním," podotkl Tomeček, jenž se na Dakaru představil naposledy v roce 2010.

Poté jezdil pravidelně do Afriky, kde spolupracoval i s pořadateli a jeho tým zajišťoval servis pro další závodníky. V posledních dvou letech dokonce závodil bez navigátora a mechanika, jako jediný člen posádky. Na Dakaru s ním do kamionu usedne Ladislav Lála.

"Přes víkend budeme s Láďou v Kopřivnici nakládat auto. Musíme ho vybavit větším množstvím dílů, než kolik jich vezeme, pokud jedeme v závodním módu. A v neděli pak vyrazím do Marseille," popsal Tomeček, který byl v roce 1995 na Dakaru členem vítězné posádky Karla Lopraise. Pak si připsal jedenáct startů jako pilot.