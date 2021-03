Tomášek: Bylo to jak na houpačce, ale ukázali jsme sílu

Olomouc - Hokejisté Sparty i ve třetím čtvrtfinále play off extraligy přetlačili Olomouc a přiblížili se postupu do semifinále. Vítězným gólem se pod výhru 3:2 podepsal ve třetí třetině útočník David Tomášek. Hanáci sice dokázali v závěrečné části v přesilové hře vyrovnat, reprezentační útočník ale o 84 sekundy později rozhodl o výhře Pražanů.

"Byl to podobný a možná ještě těžší zápas než předešlé dva. Domácí se dokázali dvakrát dostat do zápasu, bylo to ještě vyhrocenější, více se to řezalo. Platí ale to, co jsem říkal dříve, my jsme na to připraveni," řekl Tomášek po utkání.

Olomouc po dvou prohrách na ledě Sparty přidala na agresivitě, podle Tomáška s tím ale Pražané počítali. "Říkali, že musí něco změnit. Prohráli dva zápasy a my jsme to čekali. Snažili se být agresivnější. Zvládli jsme to a jen nám to zvýší sebevědomí," podotkl pětadvacetiletý útočník.

Tomášek zápas rozhodl po rychlém protiútoku v 55. minutě. "Ve třetí třetině to byla houpačka. Olomouci se podařilo vyrovnat a musím ocenit kluky. Honza Buchtele to dobře vybojoval na modré, pak to výborně udělal Míra Forman, který objel beka a já jsem tušil, že to bude vracet před branku. Byl to důležitý gól," řekl Tomášek k rozhodující trefě.

Sparta se třikrát prosadila poté, co využila zaváhání soupeře v rozehrávce. "I my jsme ve druhé třetině ztráceli puky u modré (čáry), což pomohlo i jim ke gólu. Dnes to rozhodlo. My jsme měli menší výpadek. Oni dali šťastný gól, což nás ale neskolilo a myslím si, že to ukázalo naši sílu," poukázal odchovanec Sparty na šťastnou trefu Rostislava Olesze v 53. minutě.

Již ve čtvrtek mohou Pražané navázat na Mladou Boleslav a Liberec a zajistit si postup do semifinále v nejkratší možné době. "Je to mečbol, pro nás se ale nic nemění. Zregenerujeme, připravíme se na čtvrtý zápas a myslím si, že můžeme očekávat, že to bude v podobném duchu," řekl Tomášek.