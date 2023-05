Tomáš Töpfer považuje postavu Františka Kriegela za svoji životní roli

Praha - Tomáš Töpfer považuje postavu Františka Kriegela, kterého ztvárnil ve snímku režiséra Petr Nikolaeva Muž, který stál v cestě, za svoji životní roli. Ztotožnit se s postavou rozporuplného Kriegela bylo velmi složité, ale je to život, který prožil od komunisty a účastníka občanské války ve Španělsku, druhé světové války, let 1948 a 1968 až po Chartu 77. Jsou to v kostce dějiny 20. století, které se udály v osudu jednoho člověka. Töpfer to řekl v rozhovoru s ČTK.

Film producentské společnosti Bio Illusion bude mít premiéru 25. května."Takhle rozsáhlou a komplikovanou roli jsem ještě ve filmu nehrál. Natočil jsem spoustu rolí v televizních filmech a seriálech, za které jsem vděčný, ale tohle byla role, kterou mi autor psal na tělo, což se v životě mockrát nestane. Nabídku jsem hrozně rád přijal," uvedl Töpfer.

Snímek zachycuje dramatické srpnové události roku 1968, kdy byl v noci 21. srpna František Kriegel společně s čelními představiteli Komunistické strany Československa - generálním tajemníkem ÚV KSČ Alexanderem Dubčekem, předsedou vlády Oldřichem Černíkem, předsedou Národního shromáždění Josefem Smrkovským a poslanci České národní rady Josefem Špačkem a Bohumilem Šimonem - zatčen a unesen do Moskvy. Byl jediným československým politikem, který nepodepsal Moskevský protokol, znamenající souhlas s okupací Československa v roce 1968.

"Je to převážně o té události z roku 1968, i když se tam minulost vrací. V té chvíli byl hrdinou okamžiku, ale odžil si všechny své bolesti a hříchy a všechny své soli v ranách," konstatoval Töpfer.

Herec, režisér, scenárista a divadelní ředitel Töpfer je od roku 2022 senátorem za obvod Brno-město. Současný politický svět je podle něj jiný než v Kriegelově době. "Srovnávat pseudodemokracii 60. let v dobách vedoucí úlohy komunistické strany ve státě se současnou, byť slabou a komplikovanou demokracií, nelze. Dnešní demokracie není autoritativní systém, každý zákon musíte prodiskutovat a prolobbovat, vrátit, opravovat... Když Kriegel hovoří o tom, že chtěl budovat demokracií, to nebyla demokracie západního typu, ve které nyní žijeme. Oni chtěli reformovat nereformovatelné," dodal.

Kriegel byl jediným československým politikem, který se dokázal v moskevském zajetí i pod hrozbou likvidace postavit Leonidu Iljiči Brežněvovi, a byl jedním ze čtyř poslanců Národního shromáždění, kteří na podzim 1968 hlasovali proti přijetí smlouvy o "dočasném pobytu" sovětských vojsk na území ČSSR. Po roce 1968 byl pronásledován a později byl signatářem Charty 77. "Nevím, jestli si Kriegel zaslouží pomník, ale rozhodně si zaslouží tohle filmové zpravování," podotkl Töpfer.

Na motivy své knihy Muž, který stál v cestě o životních osudech jedné z nejznámějších osobností období pražského jara Kriegela napsal režisér Ivan Fíla scénář ke stejnojmennému filmu, který chtěl natočit. Producent připravovaného snímku Miloslav Šmídmajer se však po období neshod rozhodl natočit snímek s jiným režisérem. Nedávno Fíla oznámil, že u Městského soudu v Praze podal proti společnostem Bio Illusion s.r.o. a Bontonfilm a.s. žalobu na ochranu svých autorských práv, a ve věci je tak nyní veden civilní spor. Současně podal i návrh na předběžné opatření na zákaz šíření filmu.