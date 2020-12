Tomáš Kačo vydává pět singlů místo neodehraných koncertů

Praha - Klavírista a skladatel Tomáš Kačo místo plánovaných a vzhledem k pandemické situaci zrušených koncertů v Praze, Zlíně a Novém Jičíně vydává pět singlů. Český hudebník žijící v USA, který měl vystoupit 5. prosince poprvé v Rudolfinu, v nich specifickým způsobem uchopil různá témata, mimo jiné ukolébavku pro novorozeného syna nebo Vánoce. ČTK o tom za umělce informovala Silvie Marková.

Třiatřicetiletý absolvent prestižní Berklee College of Music, který v New Yorku hrál i ve slavné Carnegie Hall, se v nahrávce Chtíc, aby spal Adama Michny z Otradovic vrátil k české barokní tradici. Skladba For Ludwig, Yours Elise je inspirována jednou z nejznámějších klavírních skladeb Pro Elišku od Ludwiga van Beethovena. Ta vychází dvou variantách. Vedle sólové klavírní verze se ve druhém provedení přidává Karlovarský symfonický orchestr v čele se svým šéfdirigentem Janem Kučerou. Jednotlivé singly jsou postupně zveřejňovány na Spotify, Apple Music a dalších platformách.

Kačovu hudbu označují kritici za originální způsob propojení klasické, jazzové a tradiční romské muziky. Kačo pochází z 12 dětí. K hudbě ho v pěti letech přivedl jeho otec. V rozhovoru, který poskytl Českému rozhlasu, Kačo vzpomínal na "rozladěné, staré, polorozbité pianino", které měli doma. "Můj cíl je, aby za nějakou dobu označení romský nebo český klavírista zmizelo, aby zůstal jen klavírista," řekl Kačo.

V roce 2018 Kačo vydal první CD s názvem My Home. Na nahrávce hostuje několikanásobný držitel ceny Grammy americký jazzový kontrabasista, baskytarista a hudební skladatel John Patitucci, Ondřej Gregor Brzobohatý, Kühnův dětský sbor i Kačova mladší sestra Veronika. Kačo se v současnosti usadil v Los Angeles a mimo koncertní činnost se snaží prosadit jako aranžér a skladatel filmové hudby.