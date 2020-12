Tománka čeká sedmý start na Dakaru, po letech se vrací k volantu

Frenštát pod Radhoštem (Novojičínsko) - Již posedmé se na start Rallye Dakar postaví Jan Tománek, podruhé však pojede jako pilot. Dlouholetý navigátor Martina Prokopa bude v lednu ústřední postavou posádky kamionu Tatra, která bude na slavné soutěži krýt záda Aleši Lopraisovi.

"Bude to o strategii boje. Beru to tak, že o výsledek má bojovat Aleš. Sice někde řekl, že Královnu provětrám, ale pravda je trochu jiná. Já závodit nebudu, protože jsme "staré dámě" pořádně naložili na hrb. Přidali jsme jí skoro půl tuny materiálu, abychom mohli zabezpečovat Alešovu posádku a ta mohla jet opravdu na maximum," uvedl Tománek v tiskové zprávě.

Osmačtyřicetiletý závodník na Dakaru debutoval v roce 2011, kdy navigoval Michaela Hondu v kategorii osobních vozů, o tři roky později sám řídil kamion Tatra. Poté se ale vrátil na sedadlo spolujezdce a rallye třikrát absolvoval po boku Prokopa a v roce 2017 vedle Lopraise. S ním bude nyní úzce spolupracovat, řídit bude jeho předešlý speciál Tatra Jamal - Queen 69.

"Pokud to půjde, budeme se snažit, abychom za Alešem jeli s minimálním odstupem. To je vždycky výhoda. Otázkou je, jak se bude dařit klukům a jak moc bude možné jet bezpečně a zároveň rychle s Královnou naloženou až po strop. Je to postavené tak, že naše strategie může fungovat, ale otazníků je také dost," řekl Tománek, jenž před šesti lety obsadil mezi kamiony 18. místo. "Aleš může být v klidu, že mu někdo pomůže. Ale kdo pomůže nám? Z toho všeho plyne zodpovědnost, kterou cítím. Důležitá bude preciznost a bezchybná jízda s těžkým autem," podotkl.

Stejně jako před necelými sedmi lety bude jeho navigátorem Tomáš Kašpárek, třetím členem posádky je zkušený mechanik Jiří Stross. "Tom má za sebou spoustu klasických a cross country rallye. Může odřídit i navigovat celý Dakar. Je univerzálním hráčem i pro případ, kdyby do složení týmu na poslední chvíli promluvil koronavirus. Podobně je na tom Jirka. Kromě toho, že je skvělým mechanikem, může klidně jet i jako navigátor," ocenil Tománek své spolupracovníky.

I proto věří, že v průběhu náročné rallye nebudou muset řešit krizové situace. "Největší potupa by byla, kdybychom ztráceli kvůli chybám v navigaci," pousmál se Tománek, který pomohl Prokopovi k titulu juniorského mistra světa či šestému místu na Dakaru v roce 2019. Kašpárek získal s Romanem Krestou český titul ve sprintrallye. "S každým z kluků jsem už v minulosti v jedné kabině jel a s oběma jsme kamarádi. Úmyslně jsme chtěli mančaft poskládat právě takhle," řekl Tománek.