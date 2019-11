Toman s podnikateli předčasně ukončil návštěvu Ruska

Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) dnes předčasně ukončil pětidenní cestu s podnikatelskou misí v Rusku. Tamní úřady neumožnily delegaci přelet z Moskvy do Kazaně, ministr s podnikateli se proto vrátil do Prahy. Česká diplomacie dostala od Ruska vysvětlení, že se let neuskutečnil z administrativních důvodů, což jako důvod uvedli i ruští hostitelé. Podle některých českých představitelů je postup Ruska znepokojivý a může být reakcí na zhoršení vzájemných vztahů. Prezident Miloš Zeman uvedl, že může jít o reakci na zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS) o aktivitě ruských špionů v Česku.

"Z ruské strany máme informaci, že se jednalo skutečně o administrativní záležitost," řekl ČTK při dnešní návštěvě Vysočiny ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zastupitelský úřad i letka podle něj postupovaly podle běžné procedury. Věří tomu, že jde o nedorozumění, které mohla způsobit nová procedura na ruské straně. Ministr řekl, že mluvil s Tomanem a je v kontaktu s českým velvyslancem v Moskvě. V Kazani byla podle Petříčka delegace připravená na přijetí. "Takže já věřím, že skutečně se jedná pouze o technickou záležitost, nevnímám to jako nějakou politickou záležitost," dodal.

Podle prezidenta Zemana je možné, že šlo o odvetnou akci. "Jedna z hypotéz je, že Rusové takto reagují na zprávu BIS, podle které v České republice řádí ruští špioni," řekl dnes prezident v televizi Barrandov. Taková reakce by byla podle Zemana "velmi přehnaná". BIS ve výroční zprávě za loňský rok uvedla, že klíčovým cílem ruských tajných služeb, které v Česku operují, je manipulovat rozhodovací procesy na všech úrovních státní správy.

Cesta podnikatelské mise začala v pondělí, měla trvat do pátku. Ve středu měl ministr s podnikateli přeletět z Moskvy do Kazaně na jednání s představiteli Tatarstánu. Naplánované měl setkání s prezidentem Rustamem Minnichanovem a s ministrem zemědělství Maratem Zjabbarovem. Tématy měly být vzájemná spolupráce a agrární obchod. Dále se delegace měla zúčastnit Česko-tatarstánského podnikatelského fóra a prohlédnout si některé zemědělské firmy.

Cesta se už ale neuskutečnila. "Ani po desetihodinovém čekání na letišti nebyl letadlu s českou delegací umožněn odlet, ministr zemědělství proto rozhodl o přerušení pracovní cesty a co nejrychlejším návratu do Prahy. Současně vyslovil znepokojení nad vzniklou situací, která vyvolává otázky nad skutečným zájmem ruské strany o vzájemnou spolupráci," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Podle tatarstánských představitelů problém představovaly špatně vyřízené odletové dokumenty. "Proto došlo k technickému zdržení, kvůli celnici. Pouze to je důvodem. Byli jsme plně připraveni," řekl ruské státní tiskové agentuře TASS předseda tatarstánské obchodní a průmyslové komory Šamil Agejev.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) může předčasné ukončení mise pramenit ze zhoršení vztahů mezi Moskvou a Prahou. "Mohu se domnívat, že za tím může být reakce Ruska na aktuální vývoj našich vztahů. Nicméně oficiální verze je, že došlo k administrativním problémům, které nebylo možné vyřešit," řekl Hamáček.

Česko-ruské vztahy letos negativně ovlivnilo několik událostí. V červnu vyvolal v Česku pobouření návrh ruských poslanců, aby účastníci vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 1968 získali status válečných veteránů. V září vyvolal spory návrh Prahy 6 na odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva, ruský ministr kultury Vladimir Medinskij kvůli tomu přirovnal starostu městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickým pohlavárům. Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) se zase dostal do sporu s ruskou ambasádou kvůli záměru zřídit v městské části pomník vlasovcům.

Rusko tento měsíc také zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací. Zpráva BIS za rok 2018 zveřejněná tento týden varovala před špionážními aktivitami Ruska v ČR a opakovaně upozorňovala na naddimenzování ruské ambasády.

Na ropu a plyn bohatý Tatarstán je jedním z nejbohatších subjektů Ruské federace. Země disponuje mnoha klíčovými průmyslovými odvětvími - petrochemií, strojírenstvím, automobilovým i leteckým průmyslem. S představiteli Tatarstánu v minulosti opakovaně jednal prezident Zeman.