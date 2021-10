Toman: Pokud se mor prasat znovu v ČR objeví, pomůže s ním znovu policie

Praha - V případě opětovného zavlečení afrického moru prasat (AMP) do ČR požádá ministerstvo zemědělství znovu o spolupráci policii. Dnes to po jednání ústřední nákazové komise, kde jsou také zástupci ministerstva vnitra, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Stát pak vybízí myslivce k ještě intenzivnějšímu lovu divokých prasat. Ta nemoc přenášejí, pokud se dostane do chovu prasat, musí se vybít.

Policisté dříve pomáhali s odlovem prasat na Zlínsku, kde se nemoc od roku 2017 vyskytovala. ČR byla státem, kde se chorobu podařilo vymýtit. Nyní se ale šíří opětovně v Německu a Polsku blízko českých hranic, zástupci státu předpokládají, že riziko opětovného zavlečení choroby do ČR je vysoké. Ústřední nákazovou komisi ministerstvo na dnešek svolalo, aby zjistilo, zda je státní správa na opětovný výskyt nemoci na českém území připravená.

"Nejvážnějším rizikem pro tuzemské chovy je v současnosti africký mor prasat šířící se v Německu a Polsku v blízkosti českých hranic. Nejbližší výskyt AMP u prasat divokých je v Německu cca 25 km od české hranice. V průběhu září došlo k prolomení pomyslné hranice dané dálnicí A4 a byly prokázány případy u divočáků směrem na jih k české hranici," sdělil ČTK za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. V Polsku je pak choroba zhruba 40 kilometrů od hranic.

V nejrizikovější oblasti ve Frýdlatnském a Šluknovském výběžku už loni stát vymezil zónu intenzivního odlovu divočáků. Zavedl v ní dvoutisícové zástřelné, pokud pak myslivci najdou uhynulý kus a nahlásí jej, dostanou 3000 Kč za kus. "V období od 16. listopadu 2020 do 27. září 2021 zažádali lovci v oblasti s intenzivním odlovem o zástřelné za 3788 prasat divokých. Zároveň bylo zažádáno o zvýšené nálezné za nález 121 uhynulých či sražených kusů. Všechna ulovená či nalezená a sražená divoká prasata byla vyšetřena na AMP s negativním výsledkem," uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo. Stát i mimo tuto zónu vybízí k ještě většímu odlovu.

Největší počet nemoci, kterou přenášejí divoká prasata, je obvykle koncem léta, což je spojené i s migrací divočáků.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil poprvé africký mor prasat v ČR , byli nalezeni 21. a 22. června 2017 na kraji Zlína poblíž areálu Krajské nemocnice T. Bati. Africký mor prasat se v Česku tehdy objevil poprvé, přenášejí jej volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný.

Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města veterináři následně potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, zastřelených nebo odchycených divokých prasat.

Komise pak také dnes jednala o ptačí chřipce, která se minulý týden zhruba po čtyřech měsících znovu vyskytla na českém území. Šlo ale o subtyp H5N1, který může být přenosný na člověka. Státní veterinární správa kvůli tomu zatím plošná opatření pro celý stát přijímat nechce.