Toman: Návrat k normálu kvůli kůrovci může trvat i pět let

Praha - Návrat k normálnímu stavu kvůli přemnoženému kůrovci v českých lesích nebude možný dalších tři až pět let. Lýkožrouti loni napadli 25 až 30 milionů metrů krychlových dříví, podobně jako předloni, zpracovatelé ho zvládli vytěžit mezi 22 až 25 miliony metrů krychlových. ČTK to v rozhovoru řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Ministerstvo podle něj bude letos chtít najít pro vlastníky lesa sedm miliard na kompenzaci snížených cen dříví. Loni vyplatil na této dotaci zhruba stejně, na všech podporách vyplatil rekordních deset miliard korun.

ČR měla podle Tomana loni štěstí s počasím, díky chladnějšímu roku s vyšším úhrnem srážek se vyvinuly dvě generace lýkožroutů, předloni byly lokálně i tři. V roce 2019 se vysadilo rekordních 111,6 milionu listnatých stromů, smrku bylo zasazeno 36,1 milionu. Loňský trend byl podle Tomana obdobný.

Loni se kromě peněz na vyrovnání propadů cen dříví vyplácely také podpory z evropského rozvojového programu. Zatímco předloni šlo o 459 milionů Kč, loni už skoro o 700 milionů Kč. Letošní rok je ale v tomto podle ministra nejistý, v programu už peníze na jeho pokračování nejsou. Nyní přichází dvouleté přechodné období do nástupu nové evropské zemědělské politiky.

Stát se letos podle ministra bude snažit hledat cesty, jak spolupracovat s loni založeným lesnicko-dřevařským fondem, netouží ale dosadit své lidi do vedení fondu. Fond by měl zlepšovat konkurenceschopnost oboru, ministerstvo by mu mohlo nabídnout například know-how nebo například prostory na pořádání diskusí.

Státní podnik Lesy ČR měl loni podle předběžných odhadů zisk na úrovni 70 milionů korun. Dostat výsledek do plusu mu pomohly státní příspěvky. Na hospodaření a kompenzaci snížení cen dřeva z důvodu kalamity by měl stát firmě poslat 2,25 miliardy korun. Původně podnik v koncepci hospodaření počítal s tím, že kvůli kůrovcové kalamitě loni utrpí ztrátu až 1,9 miliardy korun. Podle ministra podniku také pomáhají úsporná opatření, například zrušení stavby nové budovy firmy. Do konce března by také mělo být propuštěno 42 administrativních pracovníků.

Předloňská těžba v ČR podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla 32,6 milionu metrů krychlových dřeva bez kůry, což byl rekord. Z toho 95 procent činila nahodilá těžba. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) o přemnoženém kůrovci hovořil jako o největší kalamitě od dob Marie Terezie.

Agrární diplomaté by mohli přibýt v Británii a Vietnamu

Ministerstvo zemědělství zvažuje, že zřídí pozice agrárních diplomatů nebo místních zahraničních zástupců ve Vietnamu a ve Velké Británii, řekl Toman. V současnosti je zřízeno sedm pozic, na nejnovější v Japonsku je od loňska Irena Leopoldová. Ministerstvo pak má také dvě pozice zahraničních zástupců na Ukrajině a v Kazachstánu, v těchto případech pracují pro ČR tamní občané.

Británie k začátku roku vystoupila z Evropské unie, z hlediska agrárního obchodu jde o osmou nejdůležitější exportní destinaci a o první zemi ze stát mimo EU. Vietnam je pak tradiční a historický partner, uvedl ministr. Podle něj tam existuje prostor pro uplatnění českého zboží a potravin.

První zástupci do Ruska, Číny a Srbska vyrazili v roce 2016, do USA pak o rok později, do Libanonu pak v roce 2018 a do Spojených arabských emirátů po změně ze Saúdské Arábie a do Japonska loni. Ministr si jejich fungování pochvaluje, protože se všemi těmito státy s výjimkou Libanonu agrární obchod v posledních letech roste.

Loňské údaje ještě statistici nezveřejnili, při porovnání roku 2019 s rokem 2018 se ale například u Ruska zvýšil vývoz z 2,7 miliardy korun na 3,6 miliardy Kč, u Číny pak z miliardy na 1,5 miliardy Kč. "Podařilo se například do Ruska obnovit dodávky násadových vajec, navýšit vývoz plemenného skotu a genetického materiálu skotu do Srbska, podpořit export pivovarnických technologií do USA nebo schválit sedm českých mlékáren čínskými úřady pro vývoz do této země," vypočítal úspěchy Toman. Do Libanonu vývoz o 23 procent klesl, je tam ale už několik let ekonomicko-politická krize.

Schodek agrárního obchodu se za loňská první tři čtvrtletí meziročně snížil o čtyři miliardy na 30,4 miliardy korun. Za celý rok tak dosáhne podle odhadu Zemědělského svazu ČR 41 miliard korun, předloni byl zatím nejvyšší, a to 47,2 miliardy korun.