Toman chce jednat o uvolnění prodeje na farmářských trzích

Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) chce na dnešním jednání vlády mluvit o případném uvolnění prodejů na farmářských trzích. Zásadní ale bude stanovisko zdravotnického resortu, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Tržiště jsou podobně jako jiné obchody zavřená vládním nařízením od poloviny března, důvodem je zamezení šíření nákazy koronavirem.

"Ministerstvo zemědělství je v kontaktu s Asociací farmářských tržišť ČR, která připravila model fungování farmářských trhů s devíti konkrétními pravidly. V případě uvolnění prodeje by zodpovědnost za dodržování pravidel měl provozovatel farmářského trhu. Samozřejmě by nesmělo dojít k porušování obecných pravidel přijatých vládou, zejména nepřiměřenému shlukování osob," uvedl Bílý.

Asociace tržišť již dříve uvedla, že by na trzích nebylo občerstvení, posezení ani pouliční umělci. Ochranné rozestupy mezi zákazníky by byly vyznačené páskami na zemi, stánky by měly od sebe rozestupy, lidé by k nim přistupovali po jednom.

Uzavřením tržišť tratí vedle jejich provozovatelů také zemědělci, kteří se na prodej na tržištích specializovali. Podle odhadu Asociace farmářských tržišť, která organizuje některé pražské trhy, může zbankrotovat až 40 procent malých českých farem. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek již dřív uvedl, že někteří zemědělci se mají lépe díky většímu odbytu například ze dvora. Ti, kteří jsou ale závislí na odbytu na trzích, jsou na tom katastrofálně. Kvantitativní odhady asociace tržišť ale nechtěl komentovat.