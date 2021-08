Tomala vyhrál chodeckou padesátku na OH, Palmisanová ovládla dvacítku

Tokio - Olympijským šampionem v chodeckém maratonu na 50 kilometrů se v Sapporu stal Polák Dawid Tomala před rovněž nečekaným stříbrným medailistou Jonathanem Hilbertem z Německa a Kanaďanem Evanem Dunfeem. V náročných podmínkách dokončili závod i oba čeští reprezentanti, Vít Hlaváč obsadil 43. místo se ztrátou přes 25 minut, jako 46. prošel cílem Lukáš Gdula, jenž zaostal za vítězem bezmála o 43 minut. Chůzi žen na 20 kilometrů ovládla Italka Antonella Palmisanová. Česká reprezentantka Tereza Ďurdiaková obsadila při své premiéře na velké akci třicáté místo.

Jednatřicetiletý Tomala se před deseti lety v Ostravě stal vicemistrem Evropy do 23 let na dvacítce, ale mezi seniory na žádný významný úspěch dosud nedosáhl. Na padesátikilometrovou trať se přeorientoval až letos, v březnu v Dudincích splnil limit a pod pěti kruhy nyní napodobil svůj vzor a krajana Roberta Korzeniowského, který nejdelší atletický závod vyhrál v Atlantě 1996, Sydney 2000 a Aténách 2004. Na trůnu Tomala vystřídal Slováka Mateje Tótha, který při obhajobě obsadil 14. místo.

"Nemůžu tomu uvěřit. Od prvního tréninku jsem myslel na to, že bych jednou rád vyhrál olympiádu. Nejdřív na dvacítce, ale letos se všechno změnilo. Tohle je moje druhá padesátka v životě a já to vyhrál. To je šílené, že?" radoval se Tomala. Na dlouhou trať se dal prý proto, že se nudil. "Léta jsem se soustředil na dvacítku a potřeboval jsem novou výzvu, něco speciálního. A proč padesátka? Protože máme nejlepšího chodce historie Roberta (Korzeniowského). Je to legenda a já se teď taky zapsal do historie," dodal.

Tomala se v závodě opakovaně pokusil o trhák a soupeřům se úspěšně vzdálil po 30. kilometru. Vypracoval si více než tříminutový náskok a přes výrazné zpomalení v závěru už se o životní úspěch nenechal připravit. Cílem prošel v čase 3:50:08 a zvítězil o 36 sekund před o tři roky mladším olympijským debutantem Hilbertem. Třicetiletý Dunfee ziskem bronzu vylepšil čtvrté místo z předchozích her v Riu a zopakoval umístění z mistrovství světa v Dauhá.

Oba čeští chodci prošli cílem ve stejném pořadí jako při letošním domácím šampionátu v Dudincích. Čtyřiadvacetiletý Hlaváč při olympijské premiéře dosáhl času 4:15:40. O pět let starší Gdula, který byl před pěti lety v Riu na padesátce diskvalifikován, strávil na okruzích v Sapporu přes čtyři a půl hodiny (4:33:06) včetně pětiminutové penalizace po třech napomenutích od rozhodčích kvůli technice chůze.

Závod dokončilo 47 z 59 účastníků, jedním ze dvou diskvalifikovaných chodců byl stříbrný medailista z dvacetikilometrového závodu v Londýně 2012 Erick Bernabe Barrondo z Guatemaly. Deset vytrvalců vzdalo a mezi nimi i světový rekordman a exmistr světa Yohann Diniz z Francie. Naproti tomu i v 51 letech zvládl chodecký maraton Španěl Jesús Ángel García. Mistr světa z roku 1993 obsadil při osmém olympijském startu 35. místo, čtvrtý muž z her v Pekingu 2008 nedokončil pod pěti kruhy jen závod v Atlantě 1996.

Chůzi na 20 km vyhrála Italka Palmisanová, Ďurdiaková došla třicátá Olympijský chodecký závod žen na 20 kilometrů přinesl v Sapporu podobně jako stejný závod mužů triumf Itálii. Zvítězila Antonella Palmisanová a napodobila svého krajana Massima Stana, který vyhrál dvacítku o den dříve. Česká reprezentantka Tereza Ďurdiaková obsadila při své premiéře na velké akci třicáté místo. Palmisanová, která na minulých hrách skončila těsně pod medailovými stupni, udávala od začátku tempo. Ďurdiaková se držela uprostřed šedesátičlenného startovního pole. Pět kilometrů před cílem se odpoutala šestičlenná skupina a z ní vyrazila nezadržitelně dopředu Palmisanová, slavící dnes třicáté narozeniny. V cíli byla v čase 1:29:12 s náskokem 25 sekund před Sandrou Arenasovou z Kolumbie. Hořkou chvilku prožila Brazilka Erica Rocha de Senaová. Dvakrát čtvrtá na posledních světových šampionátech měla v Sapporu ve svých 36 letech medaili na dosah, ale ve snaze předstihnout Arenasovou 150 metrů před cílem potřetí porušila pravidla a dostala dvouminutovou penalizaci. Bronz tak spadl do klína obhájkyni zlata a trojnásobné mistryni světa Číňance Liou Chung, jež byla největší favoritkou závodu. Ďurdiaková, která se závodní chůzi věnuje teprve dva roky, prošla cílem na třicátém místě více než sedm minut za vítězkou v čase 1:36:58. Nejlepším výsledkem české chodkyně na hrách tak zůstává desáté místo Anežky Drahotové z Ria de Janeiro.

Atletika na LOH v Tokiu:

Muži:

Chůze 50 km: 1. Tomala (Pol.) 3:50:08, 2. Hilbert (Něm.) 3:50:44, 3. Dunfee (Kan.) 3:50:59, 4. Tur (Šp.) 3:51:08, 5. Vieira (Portug.) 3:51:28, 6. Kawano (Jap.) 3:52:56, 7. Pien Tchung-ta (Čína) 3:52:01, 8. Cowley (Austr.) 3:52:01, ...43. Hlaváč 4:15:40, 46. Gdula (oba ČR) 4:33:06.

Ženy:

20 km chůze: 1. Palmisanová (It.) 1:29:12, 2. Arenasová (Kol.) 1:29:37, 3. Liou Chung (Čína) 1:29:57, 4. Pérezová (Šp.) 1:30:05, 5. Gonzálezová (Mex.) 1:30:33, 6. Montagová (Austr.) 1:30:39, 7. Čchie-jang Š'-ťie (Čína) 1:31:04, 8. Drisbiotiová (Řec.) 1:31:24, ...30. Ďurdiaková (ČR) 1:36:58.