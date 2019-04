Londýn - Na autory filmového životopisu J. R. R. Tolkiena se snesla kritika dědiců zesnulého anglického spisovatele, kteří uvedli, že obsah filmu neschvalují a snímek neautorizovali. Film Tolkien natočil finský režisér Dome Karukoski a do kin má vstoupit v červnu. Rodina tvůrce Hobita a Pána prstenů nicméně podle časopisu The Hollywood Reporter uvedla, že soudit se kvůli snímku nehodlá.

Mluvčí nadace Tolkien Estate, která spravuje práva vztahující se na Tolkienovo dílo, ale přiznal, že rodina film ještě neviděla. Její reakce se podle něj netýká konkrétní scény nebo prvku.

Tolkiena na plátně představuje Nicholas Hoult, známý například ze snímků Favoritka nebo Šílený Max - Zběsilá cesta. Film podle francouzského deníku Le Figaro vypráví o tom, jak autorovo dílo ovlivnily jeho vzpomínky na dětství, studia v Oxfordu a účast v bojích první světové války.

Tolkienův životopisec a expert na jeho dílo John Garth považuje reakci spisovatelových dědiců za rozumnou. "Schválení jeho rodinou by poskytlo věrohodnost všem odchylkám od skutečnosti a zkreslením," řekl Garth britskému listu The Guardian. Podle něj by "ublížilo historii", kdyby držitelé práv podpořili film obsahující faktické chyby.

Le Figaro připomíná, že Tolkienovi dědicové se v minulosti neváhali obrátit na soudy, když měli za to, že je třeba ochránit autorovo jméno nebo dílo. Například v roce 2009 zažalovali společně s autorovým nakladatelstvím HarperCollins společnost New Line Cinema. Producenta filmové trilogie Společenstvo Prstenu, Pán prstenů: Dvě věže a Pán prstenů: Návrat krále obvinili, že neviděli "ani penny" ze snímků, jejichž tržby dosáhly tří miliard dolarů. Tolkienova rodina požadovala 170 milionů dolarů. Spor skončil mimosoudní dohodou, jejíž podmínky nebyly zveřejněny.

V roce 2011 Tolkienova rodina podala žalobu na spisovatele Stevea Hillarda, autora románu Mirkwood: A Novel about JRR Tolkien. Hillard podle ní zneuctil spisovatelovo jméno i pověst.

Týden před světovou premiérou filmu Hobit: Neočekávaná cesta (2012) začala pětiletá soudní bitva mezi Tolkienovými dědici a filmovým studiem Warner Bros. Studio podle žaloby porušilo dohodu o právech na Tolkienovo dílo, když začalo využívat postavy z filmu mimo jiné v elektronických výherních automatech. Tolkienovi dědicové požadovali po filmovém studiu odškodnění 80 milionů dolarů. I tato pře skončila mimosoudní dohodou.