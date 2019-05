Toky stouply na povodňový stav na skoro třech desítkách míst ČR

Praha - Hladiny vodních toků vystoupaly do dnešního rána na povodňové stavy na skoro třech desítkách míst v Česku. Po 05:00 byl na 16 místech nejnižší stupeň povodňové aktivity, první ze tří, na osmi místech druhý stupeň a třetí stupeň, tedy ohrožení, byl na řece Smědé na Liberecku a na Bečvě na Přerovsku. Hladina Smědé krátce před 06:00 klesla na druhý stupeň. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na některých místech ale hladiny naopak klesly, ve středu večer byl třetí povodňový stupeň na pěti místech.

Smědá v Předláncích na Liberecku i Bečva u Teplic nad Bečvou na Přerovsku se dostaly na třetí stupeň kolem půlnoci. Krátce před 06:00 hladina Smědé klesla na úroveň druhého povodňového stupně. Mírně klesla i hladina Bečvy, ale i po 06:00 zůstávala na třetím stupni. Na Liberecku již budou podle ČHMÚ srážky slábnout, ale v Beskydech bude s různou intenzitou pršet zřejmě až do večera. "V oblasti Beskyd intenzivně prší. Na stanici Nýdek, Filipka spadlo za uplynulých šest hodin přes 50 milimetrů srážek (50 litrů na metr čtvereční). Déšť bude v této oblasti pokračovat i v dalších hodinách, do večera může napršet dalších 30 milimetrů," oznámili pracovníci ČHMÚ kolem 05:30. V zasažené oblasti bude podle nich docházet k rychlým vzestupům hladin řek.

Výstraha před extrémními srážkami platí podle ČHMÚ pro severovýchodní cíp Pardubického kraje, sever Olomouckého kraje a západní část Moravskoslezského kraje do dnešního poledne a pro východní část Zlínského a Moravskoslezského kraje až do dnešních 18:00. V severovýchodní části Zlínského kraje a východní části Olomouckého kraje také platí výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity, a to až do odvolání. Výstrahy před nižšími stupni povodňové aktivity, nebo silnými srážkami platí také v dalších oblastech zmíněných krajů a rovněž v Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Vydatně v Česku pršelo již od středečního rána. Stoupaly hlavně hladiny řek odvodňující hory na severu a severovýchodě republiky. V Libereckém a Zlínském kraji byly kvůli zaplavení uzavřeny některé silnice. Nejhorší situace byla ve středu asi ve Zlínském kraji na Vsetínsku a Zlínsku. V Ústí u Vsetína voda zaplavila deset rodinných domů. Kvůli obavám z další povodňové vlny lidé v obci plnili pytle pískem, aby je umístili na krizová místa.

Řeka Bečva v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku v noci na dnešek kvůli vydatným dešťům dosáhla třetího stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení. V časných ranních hodinách už ale hladina Bečvy v Teplicích díky ustávajícím dešťovým srážkám začala mírně klesat. V nedalekých Dluhonicích na Přerovsku je dnes ráno Bečva na druhém povodňovém stupni ze tří. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Hasiči v Olomouckém kraji zatím evidují několik výjezdů k zatopeným silnicím či domům. Ve středu večer zasedly i protipovodňové štáby.

Hladina řeky Bečvy v Teplicích nad Bečvou dnes před 06:30 dosahovala 412 centimetrů, přičemž třetí povodňový stupeň je tam vyhlašován při 400 centimetrech. V noci přístroje na řece Bečvě v Teplicích zaznamenaly i 425 centimetrů. V Dluhonicích u Přerova má hladina Bečvy 504 centimetrů a platí tam druhý povodňový stupeň, který byl vyhlášen při 450 centimetrech. Hladina Bečvy v Dluhonicích ráno stagnovala.

U obce Ústí nedaleko Teplic nad Bečvou voda z Bečvy ve středu pozdě večer zaplavila silnici číslo 439, a ta proto musela být uzavřena. Uzavírka podle informací Ředitelství silni a dálnic ČR zatím stále platí.

Voda v Ústí zaplavila hřiště a natekla do několika sklepů. "Jelikož se v této oblasti nejedná o první případ, jsou již místní obyvatele včas připraveni a nedošlo k žádným škodám či újmě na zdraví," uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. V obci Špičky na Přerovsku hasiči v noci kvůli hrozbě záplav vypomohli farmářům při přestájení dobytka do bezpečnějších zemědělských objektů.

Už ve středu večer na nejrizikovější místa v kraji vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči, kteří měli za úkol postavit hráze z pytlů. Kritická je situace v okolí řeky Bečvy mezi Teplicemi a Přerovem, která se na několika místech vylila z koryta. "V Týně nad Bečvou bylo krátce před 02:30 rozhodnuto o navýšení hrází pomocí dalších pytlů s pískem, aby byla zajištěna bezpečnost pro obyvatele chat," podotkl Hošák.

Ve Starém Městě na Šumpersku voda ve středu odpoledne částečně zatopila silnici v jedné z ulic. Na Jesenicku v České Vsi hasiči ve středu odčerpali vodu z domů, která přitekla z okolních polí.

Kvůli vydatnému dešti a stoupajícím hladinám vodních toků byly v Olomouckém kraji zvýšeny počty hasičů na stanicích. Další členové hasičského sboru mají od středečního odpoledne pohotovost, aby mohli v případě potřeby pomoci sloužícím kolegům.

Po vytrvalém dešti stouply hladiny některých řek v Pardubickém kraji. Druhého povodňového stupně dosáhla Novohradka v Úhřeticích, v Luži již klesla na první stupeň. Nejnižší stupeň povodňové aktivity vodohospodáři evidují také Chrudimce v Přemilově a v Hamrech, vyplývá z údajů podniku Povodí Labe.

Řeky na všech místech zřejmě kulminují, někde se již snížily. To je případ Doubravy v Pařížově, která po 6:00 klesla pod hranici prvního povodňového stupně.

Voda stékající ze svahu ve středu zaplavila ulici K Májovu v Chrudimi. Profesionální i dobrovolní hasiči ji několik hodin odčerpávali pomocí plovoucích čerpadel