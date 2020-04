Tokio 2020 se dostalo do sporu s MOV kvůli formulaci o financích

Tokio - Mezinárodní olympijský výbor (MOV) na japonskou žádost odstranil ze svého webu zmínku o premiérovi Šinzovi Abem v souvislosti s ekonomickými dopady přeložení olympijských her v Tokiu na příští rok. Kvůli koronavirové pandemii se na posunutí termínu sportovního svátku před měsícem shodly MOV a japonská vláda, nicméně výše dodatečných nákladů a to, kdo je zaplatí, ještě nebyly oznámeny.

Mezinárodní olympijský výbor ale v pondělí zveřejnil ve své rubrice "Otázky a odpovědi" oddíl týkající se finančních dopadů odložení her, v kterém zmínil Abeho. A to vadilo představitelům organizačního výboru tokijských her.

"Japonský předseda vlády Šinzó Abe souhlasil s tím, že Japonsko bude dál pokrývat náklady podle smlouvy na rok 2020 a MOV bude nadále zodpovědný za svůj podíl. Co se týče MOV, je jasné, že to bude znamenat dodatečné náklady několik stovek milionů dolarů," napsal MOV.

Proti této formulaci se dnes ohradil mluvčí tokijských her Masa Takaja, podle něhož nebylo vhodné tímto způsobem zmiňovat premiérovo jméno. "Žádáme odstranění jména japonského předsedy vlády a to, aby web MOV nevyjadřoval názory nad rámec toho, co bylo dohodnuto mezi MOV a Tokiem 2020," uvedl mluvčí.

Mezinárodní olympijský výbor žádosti vyhověl a příslušnou sekci upravil. "MOV a japonská strana, včetně organizačního výboru Tokia 2020, budou pokračovat ve společných diskuzích o dopadech způsobených odložením," píše se nyní na webu.

Tokijští organizátoři uvedli, že o poměru, v jakém budou obě strany platit dodatečné náklady, se Abe s prezidentem MOV Thomasem Bachem při rozhodování o posunutí her na rok 2021 nebavili. Podle japonských médií přijde roční odložení OH na dvě až šest miliard dolarů.

Agentura AP upozornila, že je jasné, že většinu dodatečných nákladů ponese japonská strana. Jedná se však o citlivou záležitost, zvlášť pro Abeho v době ekonomického propadu země způsobeného šířením koronaviru.