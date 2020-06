Tokijská olympijská kolekce oblečení nabízí ženám nově i šaty

Praha - Šaty místo sukně obléknou české sportovkyně příští rok na olympijských hrách v Tokiu. Český olympijský výbor dnes představil další část kolekce oblečení, která je společná pro sportovce i fanoušky.

Chodci po pražském Jiráskově mostě mohli sledovat, jak se po Vltavě na lodích prohánějí olympijští medailisté, skifař Ondřej Synek, rychlostní kajakář Josef Dostál či vodní slalomář Jiří Prskavec. Na břehu cvičila sportovní gymnastka Aneta Holasová. Všichni měli jedno společné, oblékli se do triček, šortek či čepic z kolekce pro hry v Tokiu, které byly kvůli koronaviru z letoška přeloženy až na příští rok.

"Pracovalo se na tom dlouho a teď bude i víc času to vyzkoušet. Vše se řídí specifiky Japonska, kde má být v době her vedro, dusno a vlhko. Mělo by jít o funkční věci, které pomůžou sportovcům, aby nejen dobře vypadali, ale to i přežili," řekl novinářům sportovní ředitel olympijského výboru Martin Doktor.

Jednou z novinek jsou bavlněné šaty s přiléhavým střihem. "A to s ohledem na tradiční oblečení japonských žen. A šaty jsou i pohodlnější a prodyšnější než sukně," vysvětlila návrhářka Veronika Golová. "Jsou pohodlné a příjemné, i když stojím na slunci a je teplo," řekla gymnastka Holasová, která šaty vyzkoušela.

Znakem oblečení je gymnastická figura značící vítězný postoj a nápis Czech Republic na hrudi, pod kterým je jeho japonský ekvivalent. Tričko má trikoloru v límečku a na rameni nápis Tokyo s červeným kruhovým polem.

Pošesté oblečení vytvořila firma Alpine Pro a podruhé se na jejím vzniku přímo podíleli i sami sportovci - třeba Synek, který testoval trička v sauně.

Kolekce bude čítat 20 tisíc kusů pro sportovce a téměř 200 tisíc kusů pro fanoušky. Nově je na 24. července, kdy se mělo letos uskutečnit zahájení olympiády, vypsaná soutěž. Kdo se v ten den oblékne do některé části kolekce, fotku bude sdílet na webu olympijskakolekce.cz, může vyhrát fanouškovský set, který mu předá Dostál.

Nástupová kolekce se vzorem vyrobeným modrotiskem přímo pro českou výpravu bude představena až příští rok.