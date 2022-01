Tokajev povolil střelbu bez výstrahy, demonstrantům hrozí doživotí

Nur-Sultan - Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev dovolil policistům a vojákům střílet bez varování s cílem ukončit nepokoje ve středoasijské zemi. Oznámil to v televizi a zároveň prohlásil, že nebude vyjednávat s účastníky demonstrací, které označil za teroristy. Tokajev ráno při jednání bezpečnostní rady prohlásil, že ve všech regionech byl z velké části obnoven ústavní pořádek a bezpečnostní složky mají situaci pod kontrolou. V centru Almaty, největšího města Kazachstánu, které je ohniskem nepokojů, ale během dne pokračovala střelba a na ulicích leželi mrtví, napsali zpravodajové agentur TASS a Reuters.

Podle vojenského velitele zásahu v Almaty "teroristé kladou tvrdý odpor". Po setmění se podle médií situace ve městě zklidnila, ale střelba zcela neustala. Nepokoje dnes zasáhly také město Šymkent na jihu, kde bylo 60 raněných. Úřady posílily ostrahu Bajkonuru, kde se nachází kosmodrom.

Kazachstán zažívá od neděle nejhorší protivládní protesty od dosažení nezávislosti bývalé sovětské republiky před třemi desetiletími. Tokajev kvůli nepokojům, vyvolaným zdražením zkapalněného plynu, ve středu odvolal vládu a z chaosu obvinil "provokatéry doma i v zahraničí".

Ministerstvo vnitra oznámilo, že bezpečnostní síly zadržely v zemi přes 3000 lidí, 26 osob bylo "zlikvidováno" a 18 zraněno. Resort rovněž informoval o 18 zabitých a 748 zraněných příslušnících bezpečnostních sil.

Generální prokuratura zahájila trestní řízení kvůli nepokojům a pachatelům hrozí tresty od osmi let po doživotí se ztrátou občanství, napsal Interfax s odvoláním na státní televizi Chabar-24.

Do Kazachstánu již ve čtvrtek dorazili první ruští výsadkáři v rámci vojenské pomoci zemí postsovětské Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), o niž požádal prezident Tokajev. Vojáky posílá dále Bělorusko, Arménie a Tádžikistán. Kancelář kazachstánského prezidenta ujistila, že zahraniční vojáci nebudou nasazeni do bojových operací a nebudou "zabíjet bojovníky".

Tokajev ve svém projevu děkoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi za to, že "soudružsky vřele" zareagoval na jeho prosbu o pomoc s nastolením pořádku. Tokajev ujišťoval, že úřady se nesnaží potlačit právy a svobody. "Zákon a pořádek jsou základní zárukou prosperity naší země. Vůbec to neznamená útok na občanské svobody a lidská práva," prohlásil podle TASS.

Putin měl podle Kremlu několik telefonátů s Tokajevem o nastolení pořádku v Kazachstánu a hovořil také s vůdci dalších postsovětských zemí, sdružených ve vojenské alianci ODBK.

Svět rozdílně reaguje na zprávu, že Tokajev povolil střelbu na účastníky nepokojů. Zatímco z Německa zazněla kritika použití ostré munice proti civilistům a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala k ukončení násilí, čínský prezident Si Ťin-pching svůj kazachstánský protějšek chválí za důraznou reakci a "rychlé zklidnění situace", napsala agentura AP.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken dnes vyjádřil pochybnosti, zda bylo nutné, aby Kazachstán kvůli nepokojům požádal Rusko o vojenskou pomoc.

Dění v Kazachstánu, který byl donedávna nejdůležitějším prvkem postsovětské mozaiky a loajálním spojencem Moskvy v Euroasijské hospodářské unii, může vést k dalšímu oslabování Ruska, poznamenal v polském deníku Gazeta Wyborcza ruský ekonom a politolog Vladislav Inozemcev.

Nynější protesty mají širší souvislosti, sdělil ČTK Martin Laryš z pražského Ústavu mezinárodních vztahů. Přestože je země nejbohatší ve střední Asii, značná část obyvatel zůstává chudá. Největší protestní potenciál má podle něj západní Kazachstán, kde se těží většina ropy a plynu, protože místní strádají nerovnou distribucí výnosů z těžby. "Jinými slovy mají vládě za zlé to, že z regionu vysává místní nerostné bohatství, aniž by se starala o blahobyt místních obyvatel," poznamenal.

Kvůli obavám z bezpečnostní situace dnes nejméně do neděle přerušily letecké spojení s Kazachstánem turecké aerolinie Turkish Airlines. Uzbekistan Airways oznámily zrušení letů do Kazachstánu naplánovaných na období od soboty do 13. ledna. Lotyšský úřad pro civilní letectví doporučil leteckým přepravcům, aby se vyhnuly Kazachstánu, píše tisková agentura RIA Novosti.