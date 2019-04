Praha - Působení Dana Ťoka (za ANO) na postu ministra dopravy provázela podle tuzemských deníků řada problémů, kvůli nimž čelil výsměchu. Mnohé potíže - jako řešení správy mýtného systému nebo pomalou stavbu dálnic - zdědil po svých předchůdcích. Ťok v pondělí oznámil odchod z vlády. Ve funkci se držel podle komentářů v tisku mimo jiné díky mocenskému sporu premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, jehož jméno figuruje ve vyšetřování kauzy kolem tendru na mýto.

Ťoka nejenže schvátila únava a všemožné byznysové a politické tlaky, dohnaly ho i nesplněné sliby a komunikační chyby, nebylo jich málo, píšou Hospodářské noviny (HN). V říjnu 2017 Ťok sliboval, že poslední nelegální billboard z okolí dálnic zmizí do několika měsíců, nejsou odstraněny dosud. Prohlašoval, že rychleji než on by dálnice stavěl jen superman. V okolních zemích ? Polsku a Maďarsku ? to ale stále jde mnohem rychleji, podotýká autor komentáře. Dále se podle něj Ťok pyšní rekonstrukcí dálnice D1, kterou dokonce vydává za úplně novou komunikaci, ale v paměti zůstává především kalamita z prosince, kdy na rekonstruované dálnici zůstaly uvězněny tisíce aut po šestnáct hodin, připomíná deník.

Mezi neúspěchy Ťoka patří také pokračující skomírání vodní dopravy v ČR, uvádí deník Právo. Výstavba děčínského jezu, který má zlepšit splavnost příhraničního úseku Labe, je stále ještě ve hvězdách i kvůli obstrukcím ekologů, píše list.

Ťok je nejdéle sloužícím ministrem dopravy a podle komentáře v dnešních Lidových novinách (LN) také jedním z nejvysmívanějších. "Strefovat se do něj bylo snadné: nezvládnutá komunikace ohledně v prosinci zasněžené D1 ('kalamitní sníh') nebo nekonečný příběh odstraňování billboardů u dálnic jsou jen dva z příkladů," píše deník. "Více než stříhání pásek u nových kilometrů dálnic a vysokorychlostních tratí charakterizují Ťokovu dlouhou éru váznoucí výstavba dálnic, kolapsy na D1, padající mosty, nemizející billboardy kolem dálnic, spory s taxikáři či v neposlední řadě sporný tendr na výběr mýta," komentuje Ťokovo působení Mladá fronta Dnes (MfD).

LN i MfD se v komentářích shodují, že řadu problémů Ťok zdědil po předchozích ministrech dopravy. "Ani tak ale nelze říci, že by ministr Ťok nějak překypoval invencí a tahem na branku, k čemuž by ekonomická prosperita a proud evropských dotací přímo vybízely. Navíc se jeho představy a plány nezřídka střetávaly se záměry Babišova vlivného muže Jaroslava Faltýnka, jenž si z dopravy udělal sféru svých zájmů a Ťoka, jak bylo vidět v poslední aféře kolem ÚOHS, coby ministra přímo stínoval," píše MfD. "Jestli lze odcházejícímu ministrovi něco přičíst k dobru, pak je to pověst politika, který funkci nezneužívá k obohacení. Aby se nám po 'neschopném' Ťokovi ještě nestýskalo," uvádí komentář LN.

Deníky MfD a LN vydává skupina Mafra, spadající pod holding Agrofert, který dříve vlastnil šéf ANO Babiš. Akcie svých firem dal Babiš v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Dan Ťok nebyl podle HN ani nejhorším, ani nejlepším ministrem dopravy. Byl prostě po všech stránkách průměrný, míní list. "I tak ale jeho odchodem končí Babišova pohádka o tom, že až do příchodu hnutí ANO stát řídila nemehla a až on přivedl supermany, kteří všechno prostě zařídí. Nezařídili. Pokud si toho všimnou voliči, ublíží to Babišovi více než všechna čapí hnízda v Galaxii," uzavírá deník.