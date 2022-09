Tohle vítězství řadím vysoko, řekl Lehečka po zvládnuté baráži v Davis Cupu

Tel Aviv - Tenista Jiří Lehečka řadil rozhodující vítězství v baráži Davisova poháru proti Izraelci Edanu Lešemovi velmi vysoko. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi splnil v Tel Avivu roli české jedničky a po výhře nad 444. hráčem světa 4:6, 6:0, 7:5 zajistil reprezentaci konečný triumf 3:1 a účast v kvalifikaci na finálový turnaji v příštím roce. Po úspěšném mečbolu si nebyl výhrou jistý, o to větší emoce prožíval později.

"Těžko porovnávat Davis Cup s ostatními turnaji. Těch odehrajete během roku klidně pětatřicet, zatímco Davis Cup je dvakrát ročně a hrajete v něm za tým, nikoliv za sebe. Toto vítězství řadím velmi vysoko a jsem šťastný, že se mi zde podařilo prolomit sérii porážek. Byl jsem sice papírový favorit, ale soupeř dnes podle papíru nehrál," uvedl Lehečka ve videorozhovoru s novináři.

Třiašedesátý hráč světa získal během dvoudenní baráže v Tel Avivu nejen dva ze tří bodů českého týmu, ale také první dvě daviscupové výhry v kariéře. "Nebylo to nic jednoduchého. Soupeři hráli ve všech třech singlových zápasech nad své možnosti a žebříčkové postavení. Jsem rád, že jsem toho byl součástí a dostal od kapitána důvěru nastoupit jako týmová jednička. Myslím, že jsem se toho zhostil slušně a můžeme do Česka přivést postup," řekl Lehečka.

Dvacetiletý tenista, který letos debutoval na všech grandslamech, šel do utkání proti Lešemovi za stavu 2:1 na zápasy. V hlavě měl ale předchozí nevydařenou čtyřhru s Tomášem Macháčem, s kterým nestačili na Daniela Cukiermana a Jonathana Erlicha a prohráli 4:6, 3:6.

"Nebylo to nic příjemného vracet se do šatny a zkoncentrovat se za půl hodiny na singla. Máme ale kolem sebe velmi zkušený tým a všichni jsou to odborníci, kteří nám umí nejlépe poradit. Dostali mě zpět nahoru a s jejich podporou v zádech se mi nastupovalo o dost lépe," podotkl Lehečka.

V rozhodujícím třetím setu doplatil Lešem za stavu 6:5 a 30:30 na chybu čárové rozhodčí. Ta při jeho prvním servisu, který Lehečka vrátil do autu, zahlásila špatné podání. Výměna se opakovala a český tenista si vypracoval mečbol.

"Vím, že práce čárového rozhodčího není jednoduchá, ale tohle je světová skupina Davis Cupu a těch chyb tam bylo víc, než by mělo. Pro obě strany byla výhoda, že tu bylo jestřábí oko. Já jsem ho využil skoro pokaždé bezchybně," uvedl Lehečka.

Duel zakončil pohotovým returnem po čáře, který kapitán Jaroslav Navrátil označil za "světový bekhend". K této variantě Lehečku v průběhu třetího setu nabádal. "Nebylo snadné se toho najednou zhostit, ale přišlo to v ten nejlepší moment," řekl s úsměvem.

I po úspěšném úderu si ale Lehečka nebyl konečným vítězstvím jistý. Raději čekal na oficiální zahlášení. "Závěr jsem prožíval docela dost, bylo to emotivní. To, že to ale vyšlo, jsem se dozvěděl, až když umpirový rozhodčí řekl 'game, set, match'. Čároví rozhodčí do té doby dělali docela dost chyb, takže jsem si nebyl jistý, zda je to zahlášené správně a soupeř si nevzal jestřábí oko. Když ale umpirový rozhodčí řekl, že to bylo dobré, o to větší radost přišla," dodal Lehečka.