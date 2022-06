Tohle se stává jednou za život, popsal Veselý kuriózní mečbol s Davidovichem

Londýn - Za věc, která se stává jednou za život, označil tenista Jiří Veselý kuriózní závěr středečního utkání 2. kola Wimbledonu se Španělem Alejandrem Davidovichem. Česká jednička dotáhla po takřka čtyřhodinové bitvě duel za stavu 6:3, 5:7, 6:7, 6:3, 6:6 do supertie-breaku a při vedení 9:7 měl Veselý dva mečboly. Davidovich v tu chvíli vztekle odpálil míček pryč, a jelikož už měl předtím jedno varování, umpirový sudí Carlos Ramos mu udělil trestný fiftýn. Ten zpečetil postup českého hráče do 3. kola.

"Ani nevím, zač trestný bod dostal. Nevšiml jsem si, co udělal. Utíral jsem se v rohu a slyšel hlášení. Rychle jsem zdrhal k síti a pryč, než si to rozhodčí ještě rozmyslí," citoval Veselého po utkání web Tenisový svět.

"Abych pravdu řekl, pro mě to byla spíš úleva. Nevím, jestli bych to dohrál. Šancí bylo tolik. Vlastními chybami jsem mu pomáhal. Bojoval jsem sám se sebou, byl to takový můj psychoteror. Na trávě bych měl se svým podání vyhrát jasněji," doplnil rodák z Příbrami.

Davidovich prožíval utkání velmi emotivně. Přemožitel desátého hráče světa Huberta Hurkacze z úvodního kola dostal první varování v pátém setu za sprostá slova. "Vím, že je trochu pošuk. Takový bojovník, trošku beckerovský typ. Skáče rybičky, nadává," řekl Veselý, který po utkání stačil prohodit se soupeřem jen pár slov. Zatímco český tenista poté odešel do zázemí, Davidovich zůstal ještě chvíli na kurtu, kde na lavičce vstřebával vyřazení.

"Řekl jsem mu jenom sorry. Ten závěr mě mrzí. Cítil jsem obrovskou úlevu a štěstí, ale nechtěl jsem se nějak zvlášť radovat. Na druhou stranu to pro něj musela být dost přísná koncovka. Nic takového jsem nezažil. Myslím, že se něco takového stává jednou za život," uvedl Veselý.

Osmadvacetiletý tenista, kterému patří ve světovém žebříčku 68. místo, se dostal do 3. kola Wimbledonu popáté v kariéře. Na travnatých dvorcích v All England Clubu zabojuje o třetí osmifinálovou účast. Vyrovnal by tím své maximum z let 2016 a 2018.

"Kdyby to bylo kdekoli jinde, tak bych řekl, že je to neskutečné. Nicméně tady už jsem byl dvakrát ve čtvrtém a dvakrát ve třetím kole. Jsem samozřejmě rád, že na Wimbledonu dokážu stabilně podávat výkony, které mě dostanou do dalších kol," dodal Veselý. V dalším kole ho čeká 32. hráč světa Američan Tommy Paul.