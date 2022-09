Tohle je pro mě splněný sen, uvedla k zisku bronzu obojživelnice Erbanová

Praha - Unikátní double má díky zisku bronzu na hokejovém mistrovství světa v Dánsku útočnice Karolína Erbanová. Právě bronz totiž slavila už i jako rychlobruslařka - dvakrát na MS a jednou dokonce na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Právě ve stejném roce, kdy uspěla pod pěti kruhy, se však rozhodla vydat jinou cestou. Medaile je pro ni splněným snem a o to více si užila oslavy s týmem. Nyní už však začíná vyhlížet sezonu v dresu finského týmu HPK, který působí v Hämeenlinně.

"Kdyby mi někdo v roce 2018 řekl, že si za pár let přivezu bronz z hokejového mistrovství světa, tak bych mu asi nevěřila. Jsem strašně ráda, že mi funguje tělo a i ta hlava se chce profesionálně připravovat. A i přesto, že tam byl jeden covidový rok, kdy jsem nehrála žádný zápas, tak jsem se dostala tak vysoko. Je to pro mě splněný sen," řekl Erbanová v rozhovoru s novináři po dnešním příletu týmu do Prahy.

Srovnávat úspěchy dosažené na oválu s tím posledním hokejovým ale devětadvacetiletá vrchlabská rodačka nechtěla. "Vůbec to nelze srovnávat. Je to úplně rozdílný svět. V tom individuálním sportu je člověk na všechno sám - sám tam prohrajete, sám tam vyhrajete. Tady jsem zažila něco, co jsem ještě nikdy nezažila; jak se semkne celá skupina, na celý šampionát vytvoříte vlastně rodinu. A to je něco neuvěřitelného," podotkla Erbanová.

"Je každopádně skvělé, že jsem se dokázala po třech letech dostat na takovouto úroveň a spolu s holkama soupeřit s těmi nejlepšími na světě," dodala.

Oslavy však porovnat dokázala. "Musím říct, že týmové oslavy jsem si užila víc. Všechna ta energie, když jsme s holkama přilítly do šatny... Byla vážně obrovská. Celý včerejšek, to bylo něco úžasného. Trošku jsme si s holkama zazpívaly, maličko se nám to protáhlo, ale bylo to super. Ale už když se podívám zpátky na přípravný kemp v Česku. Bylo to všechno hodně dlouhé, ale my jsme to naprosto výborně vyladily a nakonec přivezly bronz," řekla Erbanová.

Zatímco na únorové olympiádě chyběla, ačkoliv pomohla týmu v olympijské kvalifikaci a zůstala jako jedna z posledních vyřazených jen v roli náhradnice, od trenérky Carly MacLeodové dostala šanci.

"Nevím, kde přesně je její hlavní kouzlo, ale Carla je každopádně úžasná s celým svým přístupem. Měla jsem za kariéru hodně trenérů, ale musím říct, že ona přinesla pro mě něco úplně nového, co jsem dosud ze strany trenérů nezažila. Sama si v hokeji hodně prošla, takže si myslím, že ví, jak uchopit ženský kolektiv. Přinesla do týmu obrovskou pohodu a skvěle nám to s ní jde," ocenila Erbanová.

"I při nějakých vyhrocených momentech na střídačce mi přišlo neuvěřitelné, s jakým klidem si zavolá tým a v první moment, kdy je každý ještě trochu rozvrkaný, tak si stojí za tím, co říká. Okamžitě z ní vycházel klid. Musím říct, že to je pro mě něco unikátního," dodala.

Věří, že zisk první medaile ženskému hokeji v Česku hodně pomůže. "Já ženský hokej hodně sleduju. A hodně jsem ho sledovala už v době, kdy jsem byla ještě u rychlobruslení. Už to, že se český tým nejprve kvalifikoval na olympiádu. A teď přišel tenhle úspěch. Věřím, že se tím opravdu roztočilo nějaké pomyslné kolo a půjdeme za tím, aby se celkově zlepšilo vnímání ženského hokeje v republice," ujistila Erbanová.

"Myslím, že to je ale už hodně dřiny mnoho let zpátky, není to jen rok dva dozadu. Holky i realizační tým musely přecházet hodně velké překážky, aby došly tam, kam jsme teď došly. Je to opravdu hodně dlouhá cesta. A myslím, že úspěch je hlavně v tom, jak holky ten hokej milují. A stejně tak ho musí milovat ti, kteří českému hokeji pomáhají," podotkla Erbanová.

Další dva dny bude balit před cestou do Finska. "Na severu už by mě měly čekat v sobotu a v neděli zápasy, tak se musím dát trochu do kupy a myslet už na sezonu v klubu. Medaile mě nakopla a moc se na sezonu těším," řekl Erbanová.