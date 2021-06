TODAY: Panička v Oregonu má kočku-kleptomanku, která krade v sousedství

New York - Roušky. Rukavice. Chrániče kolen se Spidermanem. Kousky látek. Jeden fotoaparát. Vycpaný netopýr. To jsou jen některé z předmětů, které kočka Kate Felmetové Esme ukradla během uplynulých let sousedům v jejich městečku v Oregonu, napsal zpravodajský server TODAY.

Od chvíle, co Felmetovi Esme adoptovali, se u ní začaly projevovat její sběratelské sklony a touha nosit rodině malé dárečky. Dokud pobývala jen uvnitř domu, byly to kousky látek a šatičky pro panenku. Během prvních výprav do okolního světa přešla k plastovým sáčkům a kouskům papíru.

Postupem času začal být Esmin lov pokročilejší a domů začala přinášet vybrané předměty. Na začátku pandemie podržela tlapku na tepu doby a rodině nosila spoustu ochranných roušek. Přibíhala postupně s jednou rouškou po druhé, vybírala všechny možné druhy a v jednu chvíli dosáhla osobního rekordu - jedenácti roušek za jediný den.

"Jsem lékařka na jednotce intenzivní péče, takže jsme měli obavy o moje bezpečí a zdá se, že má Esme prapodivnou schopnost nosit domů věci, které nějak souvisí s tím, o právě děláme," řekla 50letá Kate Felmetová.

Například když se Felmetovi rozhodli vymalovat pokoj své dcery, Esme domů nosila roličky lepící pásky a náhradní návleky na malířský váleček. Jindy, když Kate chystala dětem halloweenské kostýmy, donesla Esme domů tři různé druhy látek na jejich dokončení.

Během deštivého počasí si Esme dala od svých loupeživých spádů pauzu a opět se k nim vrátila se začátkem jara, kdy Felmetovi začali zahradničit. A protože její ohleduplnost nepolevila, začala Esme krást zahradnické rukavice. Nosila je sice po jedné, ale pokaždé celý pár.

Když už Esme páchala své kočičí činy v sousedství celý rok, Kate Felmetová vyvěsila na zahradě oznámení, kde Esminy sklony vyzradila. Hned vedle prádelní šňůry se zavěšenými nakradenými rukavicemi a rouškami na ceduli napsala: "Moje kočka je zlodějka. Prosím, vezměte si tyto věci, pokud jsou vaše."

Díky nápisu se podařilo část věcí vrátit jejich právoplatným majitelům - byť některé dílem přičinlivé Esme opět skončily u Felmetových. "Teď už alespoň sousedé vědí, kde mají své věci hledat," řekla majitelka kočičí kleptomanky. "Stalo se, že jel kolem školní autobus, zastavil, řidič vystoupil a šel si vzít pár věcí."

Kate Felmetová si není tak docela jistá, odkud vzala Esme své zlodějské tendence, ale možná souvisejí s tím, jak kočku chválila, když jí místo uloveného ptáčka, myšky či jiného malého tvora donesla nějaký neživý předmět. "Co nosí domů rukavice, už prakticky vůbec neloví ptáky," řekla. "Ví, že když přinese rukavice, pochválím ji, a když přinese domů ptáčka, nepochválím ji."

Kdykoli Esme dorazí domů s nejnovějším nálezem, ohlásí svůj příchod hlasitým: "Mňau," a čeká na pochvalu. "Mňouká u zadních dveří tak dlouho, dokud nepřijdu a neřeknu: 'Dobrá práce, Esme.' Myslím, že není pochyb o tom, že Esme potřebuje mou pozornost."