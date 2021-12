To už není smůla, musíme zapracovat na mentalitě, řekl Schick

Leverkusen (Německo) - Útočník Patrik Schick netajil po remíze Leverkusenu 2:2 s Hoffenheimem ve středečním utkání německé fotbalové ligy navzdory dalším dvěma brankám zklamání. Bayer ztratil v posledních deseti minutách cenné vítězství a nevyhrál v soutěži podruhé za sebou. Schick, který se stal s 16 góly v podzimní části novým klubovým rekordmanem a je aktuálně druhým nejlepším střelcem bundesligy za Robertem Lewandowským z Bayernu, by chtěl, aby byl jeho tým příště psychicky silnější.

"To už není smůla," citovala českého reprezentanta agentura SID. "Je potřeba, abychom více zapracovali na herní mentalitě," prohlásil Schick.

Pětadvacetiletý útočník se dvakrát prosadil i v předcházejícím duelu na hřišti Frankfurtu, kde Leverkusen také ztratil dvoubrankový náskok a prohrál 2:5. Po podzimní části mu patří s 28 body třetí místo. Za vedoucím Bayernem zaostává o 12 bodů.

"Nevím, co se stalo. Je to hodně nepříjemné, protože jsme byli zase až moc lehkomyslní," litoval brankář a kapitán Lukas Hradecky.

Finský gólman si vyčítal především první soupeřovu branku Angela Stillera z 80. minuty, kdy jej záložník Hoffenheimu překonal z těžkého úhlu. "Takový gól samozřejmě nesmíme dostávat, ale pořád jsme vedli," uvedl Hradecky. O tři minuty později jej překonal i Munas Dabbur. "Bezdůvodně jsme si přestali věřit a byli příliš pasivní. Je to zklamání a štve nás to. Šlo o poslední domácí zápas v tomto kalendářním roce," řekl Hradecky.

Zklamání z další bodové ztráty netajil ani trenér Gerardo Seoane. Švýcarský kouč především poukazoval na to, že měli jeho svěřenci přidat za stavu 2:0 gólovou pojistku. "Byl to pohledný zápas a my si můžeme jen vyčítat, že jsme z těch mnoha šancí nedali na 3:0. Předvedli jsme dobrý výkon, ale pokud v 80. minutě vedete o dvě branky a pak to ztratíte, jste samozřejmě smutní," dodal Seoane.