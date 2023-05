To se vysvětlí, soudruzi! je seriál z prostředí vyšetřování paranormálních jevů

Natáčecí den nového seriálu České televize To se vysvětlí, soudruzi!, 15. května 2023, Praha.Zleva Tomáš Kobr, Ján Jackuliak, Michal Kern, Jan Cina, Richard Stanke, Kampan Soni pózují pro fotografy.

Natáčecí den nového seriálu České televize To se vysvětlí, soudruzi!, 15. května 2023, Praha.Zleva Tomáš Kobr, Ján Jackuliak, Michal Kern, Jan Cina, Richard Stanke, Kampan Soni pózují pro fotografy. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Ve spolupráci České televize (ČT) s německou ZDF vzniká komediální seriál z prostředí vyšetřování paranormálních jevů v 80. letech minulého století. Osmidílná série s názvem "To se vysvětlí, soudruzi!" navazuje na někdejší koprodukční projekty Návštěvníci, Arabela nebo Létající Čestmír. Tvůrci seriálu ho představili novinářům. V hlavních rolích se představí Jiří Macháček a Jan Cina.

"Hraju Davida Zajíce, člověka, který pracuje v ústavu paranormálních jevů. Oficiálně se zabývá satanistickými vzkazy v imperialistické hudbě, má plnou kancelář gramodesek, ale ve skutečnosti se tam spíše zašívá. Ale má tam svůj tajný projekt. Do toho vlítne mladý inženýr Bek, který trochu rozhodí jeho klid," řekl ke své roli ČTK Macháček.

V příběhu skeptický vyšetřovatel Zajíc v podání Macháčka a naivní a nadšený vědec Vojta Bek, kterého hraje Jan Cina, společně hledají odpovědi na paranormální záhady v 80. letech minulého století. Musí se zabývat mimo jiné únosy mimozemšťanů, náboženskými zázraky nebo útoky příšer, přičemž jim na záda neustále dýchá dvojice členů Státní bezpečnosti agentka Snížková (Anna Fialová) a její kolega Hora (Leoš Hora).

"V Československu v 80. letech skutečně existoval ústav, který se zabýval paranormálními jevy, a my jsme se touto institucí pro náš seriál inspirovali. Bude plný záhad, které mají reálné vysvětlení, ale občas naši vyšetřovatelé zjistí, že ne všechno se dá vysvětlit rozumem," sdělil producent a režisér Matěj Chlupáček, který s ČT už spolupracoval na projektech Zrádci či Stínohra.

Seriál To se vysvětlí, soudruzi! režírují Chlupáček a Michal Samir podle scénáře Mira Šifry, Lucie Vaňkové a Marie Staré. Navazuje na předchozí úspěšné koprodukční projekty Československa a Německa. "Seriály, které jsme všichni jako děti milovali a které natáčela Československá televize v koprodukci se západním Německem, byly zábavné, plné fantazie a pro celou rodinu. Jsme rádi, že seriál zaujal nejen Českou televizi, ale i německou ZDF, a po desítkách let jsme tak obnovili spolupráci," uvedla producentka Maja Hamplová.

"Ten střet nadreálného a reálného světa je úžasné téma, chápu, že ho Němci mají rádi, ale bych byl nerad, aby vzniknul dojem, že to co teď děláme, by se mělo s Návštěvníky nebo Arabelou nějakým způsobem srovnávat. Snažíme se o svébytné dílo," podotkl Macháček.

Tvůrci dnes natáčeli ve studiích ČT, kde byla zřízena laboratoř Ústavu paranormálních jevů. "Laboratoř byla vždy srdcem výzkumu, ať už seriózního či zcela obskurního. Je dobře, že jedna právě teď vzniká v našich dílnách na Kavčích horách. Vždy mě totiž mrzelo, že Česká televize nejeví o paranormální jevy příliš mnoho zájmu, a tak doufám, že laboratoř i celý seriál pomohou tento neblahý stav změnit," prohlásil s nadsázkou kreativní producent ČT Jan Lekeš.