To se ve fotbale někdy stává, hráči jsou jen lidé, řekl Priske o Hanckově chybě

Stavanger (Norsko) - Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske měl pochopení pro chybu Dávida Hancka, po níž Pražané v odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti Vikingu Stavanger prohráli 1:2 a ze soutěže vypadli. Slovenského reprezentanta se bude snažit maximálně podpořit. Od hráčů nyní očekává, že po nečekaném vyřazení ukážou správný charakter a znovu se postaví na nohy.

Odveta v Norsku po bezbrankové úvodní remíze na Letné pomalu směřovala do prodloužení. Jenže Hanckovu zpětnou přihrávku na gólmana Holce ve vápně ve druhé minutě nastavení skluzem vystihl střídající Sandberg a další příchozí hráč z lavičky Traoré už snadno trefil opuštěnou branku.

"To se ve fotbale někdy stává. Hráči jsou jen lidé. Bylo to špatné rozhodnutí, které nás hodně potrestalo. Hancko je fantastický hráč, odehrál dobrý zápas. Je to skvělý hráč a kluk. Stejně jako ostatní kluci ho podpořím, jak budu moct. Za Spartu odehrál skvělé zápasy a další ho čekají," řekl Priske na tiskové konferenci.

"Někdy uděláte špatné rozhodnutí, kvůli němuž inkasujete. Mnohokrát jsem to zažil, je to součást fotbalu. Uděláme všechno pro to, abychom mu pomohli a podpořili ho. Doufám, že to samé udělají i fanoušci," uvedl pětačtyřicetiletý Dán.

Mužstvo se podle něj před nedělním startem nové ligové sezony s Libercem musí psychicky zvednout. "Ve Spartě jsou vysoké požadavky. Když prohrajeme, ukážeme, jestli máme správný charakter. To teď očekávám od hráčů. Dneska panuje velké zklamání. Ale až se zítra hráči probudí, musí být znovu připraveni bojovat. Je na mně, abych jim pomohl takticky a fyzicky. Z psychické stránky jim maximálně pomůžu. Přijímám za to zodpovědnost, jsem hlavní trenér. Připravím je na Liberec, což bude další složitý zápas. Pro nás je každé utkání těžké, protože nás chtějí všichni porazit. Musíme přijmout tlak a táhnout za jeden provaz," konstatoval Priske.

"Jsem člověk, který věří, že když vás něco srazí na zem, zvednete se. Dneska jsme utrpěli tvrdý úder. Nezůstaneme ale dole, znovu se zvedneme. Zítra se probudíme s pocitem pomsty a síly, že se znovu postavíme na nohy. Je na mně, aby šli hráči dál. Z jedné soutěže jsme vypadli, takže se plně soustředíme na ligu a domácí pohár. Naším největším úkolem je, abychom v neděli odstartovali ligu úspěšně, ne aby následovalo další zklamání," prohlásil někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.