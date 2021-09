To nejhorší mám už za sebou, doufá Federer

Curych - Dvacetinásobný grandslamový šampion Roger Federer hledí navzdory problémům s kolenem, které ohrožují v posledních letech jeho úspěšnou kariéru, do tenisové budoucnosti s optimismem. Čtyřicetiletý Švýcar doufá, že to nejhorší má už za sebou.

"Daří se mi dobře, rehabilitace pokračuje krok za krokem dopředu. To nejhorší mám za sebou, těším se na všechno, co mě potká," řekl Federer na setkání s novináři v Curychu.

Po červencovém vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu se bývalá dlouholetá světová jednička podrobila operaci, už třetímu zákroku na pravém kolenu od roku 2020. "Když se člověk vrací po takovém zranění, pak je každý den lepší než ten předchozí. Je to vzrušující období, už jsem to zažil loni, takže s tím nemám psychicky žádné potíže," řekl Federer.

Comeback na ATP Tour bere jako výzvu, ale musí se obrnit trpělivostí. "Chci se co nejdříve zapojit do kondičního tréninku a vrátit se na kurt, ale bude to chtít čas," uvedl.

Kvůli zranění přijde Federer také o další ročník "svého" Laver Cupu, jenž se odehraje od pátku do neděle v Bostonu. "To mě samozřejmě mrzí hodně," řekl jeden z iniciátorů souboje Evropy proti zbytku světa, jehož první ročník se konal v roce 2017 v Praze. "Samozřejmě jsem věděl, že jednou u toho nebudu, ale netušil jsem, že už to bude letos," dodal basilejský rodák, jenž se s 20 grandslamovými tituly dělí o první místo v historické tabulce s Novakem Djokovičem a Rafaelem Nadalem.