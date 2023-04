To byl můj sen a splnil se, vychutnala si mistrovské loučení Buczeková

Praha - Lepší loučení s Vítkovicemi po pěti letech před odchodem do švédského Kalmarsundu si nemohla polská florbalová útočnice Dominika Buczeková přát. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci rozhodla v superfinále v pražské O2 areně před nejvyšší návštěvou na ženském florbalu v Česku 10.122 diváky o výhře nad FBC Ostrava 6:4. S týmovou korunkou pro královnu zápasu letošního play off slavila se spoluhráčkami čtvrtý vítkovický titul za posledních pět dohraných ročníků. Loni je o triumf připravil právě FBC Ostrava překvapivou výhrou 4:0 na zápasy v semifinále.

"To byl můj sen a on se splnil," řekla novinářům po utkání Buczeková. Na superfinále se ofenzivní opora Vítkovic hodně těšila. "Přemýšlela jsem o tom dlouho, že to chci ukončit zlatem, to se povedlo a jsem jen ráda."

Atmosféru v O2 areně při diváckém rekordu si užila. "Bylo to cítit, mám husinu ještě teď. Bylo to skvělé, naši diváci i ti z FBC se o to postarali. Já jim jen děkuju," pochválila fanoušky polská hráčka, která ve Vítkovicích po působení v juniorce odehrála čtyři extraligové sezony.

Vítkovice vedly po jejím hattricku už 5:1, ale soupeřky dokázaly snížit na rozdíl jediné branky. Buczeková potom pomohla k pojištění výhry přihrávkou na gól Venduly Maroszové. "My se připravovaly, že se v tom zápase může stát cokoliv. Stalo se, že nám daly tři góly. My se k tomu postavily úplně skvěle, daly jsme ještě jeden gól a pak už to bylo jen o nás," prohlásila Buczeková.

Loni vítkovické florbalistky po sérii 70 výher v semifinálové sérii s FBC Ostrava překvapivě neuhrály ani zápas a rozhodně nechtěly být po dalším klíčovém souboji opět smutné. "Říkaly jsme si, že jsme lepší, že to zvládneme. Když budeme disciplinované, nemají nás čím zaskočit. To bylo i vidět, hrály jen brejky a my to zvládly fakt skvěle, až na ten výpadek ve třetí třetině," uvedla jednadvacetiletá útočnice.

České extralize kralovala v kanadském bodování v minulé i v této sezoně. V play off také vyhrála produktivitu podruhé. Povedlo se jí to už v roce 2021. Letos nasbírala 20 bodů za devět branek a 11 asistencí ve 20 zápasech. Teď se bude snažit uspět v nejlepší lize světa ve Švédsku. "Zatím chci pořádně oslavit zlato. Na Švédsko budu myslet až pak," doplnila.

S Českem se po dlouhé době loučí. "Rozhodně mi budou chybět holky. Tým je skvělý, všichni kolem. Vítkovice jsou jedna velká rodina a pro mě to bude rodina navždycky," podotkla.

Korunku z hlavy hned tak nesundá. "Je to vítkovická korunka pro play off. Holky zhodnotily, že si korunku zasloužím dneska já. Oslavy budou dlouhé. Nevím, kdy skončí, snad budou trvat celý měsíc. Jestli korunku neztratím, tak ji mít na hlavě budu," smála se Buczeková.